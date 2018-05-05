Снежная буря и Кубок риэлторов: 4 мая в Тюмени

«Апрель скоропостижно скончался» — вот что приходит на ум сейчас, когда лист календаря перевёрнут, и на дворе — преддверие сухого лета. Почему-то думается, что лето будет непременно сухим. Но если не о будущем — о текущем, то, конечно, хотелось бы остановиться на одном из локально значимых событий этой недели — проекте «Кубок риэлторов», итоги которого были подведены накануне, 4 мая, в Тюмени

Этой почти сюрреалистической битве агентов по недвижимости я отдала, если обобщить, месяц жизни. И, знаете, жалеть о проведённых за городом часах (иногда это были целые «рабочие сутки») ни в коем случае не стану: каждое мгновение на съёмках — бесценно. В плане опыта и знакомств — с людьми и новой для себя профессией. Но всё же сначала предлагаю резюмировать, о чём этот проект «Кубок риэлторов»:

специалисты ведущих агентств недвижимости — уже матёрые и начинающие — в ходе жеребьёвки определились с загородными посёлками, чтобы в рамках конкурса сделать о них видеопрезентацию;

видеопрезентации были двух типов — в деловом стиле и с применением креативного подхода; некоторые агентства недвижимости отправляли на конкурс по одному универсальному специалисту, который мог представить загородный поселок либо в сдержанном формате, либо — в крайне творческом, но кто-то не «жалел» и двух риэлторов, ведь кто-то умеет быть сдержанным и лаконичным, а кто-то любит фантастически удивлять даже во время серьёзных сделок;

в проекте «Кубок риэлторов» принимали участие сразу несколько девелоперских компаний, которые ведут строительство таких загородных комплексов, как Решетникова-2, Зелёные холмы, Перелада, Альпийская долина и Комфорт Клуб;

конкурсные ролики риэлторов снимали два оператора, сотрудничающие с организаторами проекта; участники «битвы» не принимали участие в монтаже и могли видеть результат уже по факту, когда видео было загружено на страницу конкурса…

Церемонии награждения, которая проходила в отеле «Евразия», предшествовала чуть ли не потусторонняя снежная буря. Честное слово, несмотря на заблаговременное предупреждение синоптиков, я до последнего не верила, что подобное может сучиться в мае. В начале моя должна быть гроза — мы привыкли именно к этому, но не к снегопаду, возвращающему нас не только в мыслях, но и наяву в февраль… В такую адскую непогоду хотелось закутаться в тысячу одеял и молча наблюдать за снежным месивом из окна теплой квартиры. Но я выскочила из машины, чтобы запечатлеть этот момент на видео. Правда, во время прямой трансляции люди писали, что для Тюмени это вполне обычное явление, пусть даже и в мае. Что ж, видимо, раньше я не была столь наблюдательна.

В общем, именно с дикого ветра и мокрого снега начался заключительный этап проект «Кубок риэлторов», на который я пришла в насквозь промокшем пальто и с заледенелыми волосами. В номинации «Приз зрительских симпатий» победу одержал Дмитрий Матющенко, директор центра недвижимости «РИМ», в номинации «Деловой стиль» лучшей стала Марина Александрова — специалист по недвижимости федеральной риэлторовской компании «Этажи», а в номинации «Лучшая креативная идея» — специалист по недвижимости АН «Юнидом» Глеб Максимов.

В чём, на мой взгляд, ценность «Кубка риэлторов». Ну, во-первых, это уникальный для Тюмени проект, объединивший ради достижения одной цели девелоперов, специалистов по недвижимости и новостные порталы. Все мы в одном творческом порыве старались как можно лучше и выгоднее представить загородные поселки, расположенные близ Тюмени, рассказывая об их достоинствах, отдалённости от города, готовности коммунальных сетей, развитости инфраструктуры и т.д.

Во-вторых, «Кубок риэлторов» развеял, по крайней мере, у меня, ложные преставления, собственно, о работе риэлторов. Теперь и я, и многие тюменцы понимают, что это не просто люди, расклеивающие объявления на подъездных информационных щитах и надоедающие звонками. Это — профессионалы с большой буквы. Ведь далеко не просто быть на связи 24 часа в сутки 7 дней в неделю, грамотно вести соцсети, ненавязчиво рекламируя свои услуги и рассказывая о достижениях. А еще — бесконечные сделки и их нюансы… Риэлтор — экскурсовод, продажник, юрист, экономист, пиарщик (и т.д. и мн.др.) в одном лице. С ума сойти, но после знакомства с риэлторами я поняла, что рада быть журналистом, в противном случае, у меня давно бы лопнула голова, а так — ещё держусь.

В целом же, я осознала, что жизнь за городом — то, к чему человек рано или поздно должен прийти. За городом жизнь обособленна, но не невыносима, в городе же наоборот — ты со всеми и ты один, и с этим больно мириться.

«Кубок риэлторов» прошёл в атмосфере задора, взаимопонимания и взаимоуважения, за редким исключением, когда невольно приходилось сталкиваться со снобизмом девелоперов. Правда, случай единичный, и быстро отлегло от сердца. В конце концов, все мы старались представить загородные поселки с лучшей стороны, а я еще и присматривала участок себе — а вдруг надумаю?