Почему в России не садятся на угол стола

Многие российские девушки, собираясь участвовать в крупном семейном застолье, наверняка слышали от старших родственниц: «Не садись на угол, семь лет замуж не выйдешь». Откуда взялось такое суеверие?

Углы в крестьянском доме

Из века в век русские люди устраивали быт в своем доме согласно древним традициям. А они гласили, что в избе правый угол считается «красным», а левый — «чёрным». В красном углу всегда располагался иконостас или висела хотя бы одна икона c лампадой. Там же обычно стоял комод или сундук, в котором хозяева хранили реликвии, на него на разные праздники клали или пасхальный кулич, или освещенные яблоки, мед, хлебные колосья и т.д.

Кроме того, в красный угол по воскресеньям ставили обеденный стол. Вкушать пищу в красном углу считалось почетным, и туда сажали самых желанных и дорогих гостей. После смерти, покойника клали изголовьем именно в красный угол, ведь считалось что душа умершего находится в этом углу сорок дней после смерти.

Левый угол в доме — «чёрный» и он считался уделом темных сил. По преданию, в нём обитал домовой и для него в этот угол ставили низкую скамеечку, на которой оставляли разные угощения. Там же обычно хозяева хранили веник, кормили домашнюю кошку и когда наказывали ребенка стоянием в углу, то его отправляли именно в «чёрный» угол. Считалось, что если в это место повесить зеркало, то оно будет служить окном в мир мертвых и тогда при его помощи можно гадать, но всегда держать зеркало в черном углу запрещалось. Хозяева отлично знали, что вместе духами покойников через зеркало в черном углу могли проникнуть несчастья и смерти.

Угол для старых дев Издревле русские люди считали, что любой угол в доме, в том числе и угол мебели, является «плохим» или «хорошим», в зависимости от расположения. Левый угол у стола, который смотрел в «чёрную» сторону, действительно сулил возможные несчастья и на пирах туда сажали старых дев и приживалок, не имевших собственной семьи.

А вот правый угол, который находился под образами, должен был приносить удачу, и если во время трапезы туда сама, по своей воле садилась девушка или юноша, то знающие люди говорили им: «Скоро с углом будешь». Имелось в виду, что юноша построит собственный дом, а девушка выйдет замуж и станет хозяйкой в мужнином доме. Постепенно деревенские традиции утратили свое значение, а всеобщий атеизм начала XX века и массовый исход крестьян в города и вовсе свел их на нет, оставив россиянам скомбинированные из них суеверия.

Почему россияне суеверны

Российские социологи тоже проводили исследование относительно предрассудков, связанных с «углами стола». Оказалось, что большая половина опрошенных респонденток в возрасте до тридцати лет не только знакома с этим поверьем, но и неукоснительно его исполняет, отказываясь садиться за стол, если место предлагается на углу.

При этом почти все девушки заявили об оконченном или только получаемом ими средне-специальном или высшем образовании. Социологи отмечают, что подобное мировоззрение образованных россиянок связано не только с этнокультурной средой, в которой старшие родственники возможно фиксируют в их восприятии случаи подтверждения в жизни различных примет.

Суеверия, как правило, всегда сильны в экономически нестабильном обществе, при этом культурные истоки суеверий глубоко патриархальны и любая молодая россиянка до сих пор считает, что выйти замуж — это самое главное, что она должна сделать в жизни.

Однако опираясь на опыт окружающих людей, да и на свой собственный, каждая девушка знает, насколько это нелегко сделать, особенно с точки зрения счастья и удачи. Именно поэтому россияне массово готовы следовать любым приметам и придают большое значение даже самым абсурдным суевериям, лишь бы привлечь на свою сторону хоть немного фортуны.