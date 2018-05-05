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Торжественное собрание в преддверии Дня Победы прошло во Владивостоке
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Торжественное собрание в преддверии Дня Победы прошло во Владивостоке 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
В Доме офицеров флота во Владивостоке прошло торжественное собрание, приуроченное ко Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, сообщает PRIMPRESS.
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