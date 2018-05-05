Инаугурация: как пройдет посвящение в президенты 

Церемония вступления в должность президента России строится по единому сценарию, основанному на мировом опыте. Однако она содержит особенности, характерные именно для нашей страны.
В понедельник, 7 мая, состоится церемония инаугурации Владимира Путина, одержавшего победу на выборах с 76,69 процента голосов. В истории современной России президенты вступали в должность шесть раз. Церемония в этом году станет седьмой по счету. Традиционно она проходит в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца — это парадная резиденция главы государства.
Президент, являющий также и Верховным главнокомандующим, выходит на Соборную площадь Кремля, где принимает парад президентского полка.
Впереди — новый шестилетний срок.
ЕСТЬ МНЕНИЕ
Что сделает Владимир Путин после 7 мая Колонка обозревателя «ВМ» Георгия Бовта
Какие действия предпримет Владимир Путин сразу после своей инаугурации 7 мая? Помимо, разумеется, назначения нового правительства, вокруг состава которого сейчас много домыслов и досужих рассуждений. Впрочем, соответствующие слухи будут либо опровергнуты, либо подтверждены непосредственно 7 мая и в самые первые дни после вступления в должность президента в четвертый раз. Наибольший интерес для широкой публики представляют планы Путина в области социальной политики. Какими они могут быть? (далее…)
Вспомним об интересных моментах, связанных со вступлением в должность глав других государств.
Самая короткая речь
На своей инаугурации ее произнес Джордж Вашингтон — всего 135 слов. Он до сих пор самый немногословный из американских президентов.
Самая длинная речь
Уильям Генри Гаррисон, ставший президентом США в 1841 году, говорил 1 час 45 минут. Он был слишком легко одет и простудился. Через месяц скончался от воспаления легких. Биографы связывают его болезнь и смерть именно со слишком долгим нахождением на улице во время торжественной церемонии. В тот день было очень холодно, шел снег, а Уильям Генри Гаррисон даже не надел шапку.
Самый нетрадиционный путь на церемонию
Вновь избранному в 1829 году президенту Эндрю Джексону пришлось пробираться в Белый дом через окно — все подходы к Белому дому были забиты толпами ликующих граждан.
Самый экологичный путь во власть
Джимми Картер предпочел добираться к месту инаугурации пешком, под руку с женой Розалин, отказавшись от автомобильного кортежа. После приветственного парада вместе с военными прошелся от Капитолия до Белого Дома.
Самая детская инаугурация
Главный герой здесь — Виктор Ющенко, ставший президентом Украины в 2004 году. Он привел с собой жену, пятерых детей и даже внука, которому на момент инаугурации не было еще и месяца.
Самая скандальная
Инаугурационная речь президента Польши Квасьневского прерывалась топотом и оскорбительными выкриками «Позор Квасьневскому!» из уст оппозиционных депутатов сейма.
Ошибочная инаугурация
Барак Обама из-за своей ошибки был вынужден присягать дважды — в 2009 году он произнес слова присяги вслед за председателем Верховного Суда страны с ошибкой. Обама обещал что «будет выполнять для Соединенных Штатов обязанности президента добросовестно», тогда как надо было сказать: «буду добросовестно выполнять обязанности президента Соединенных Штатов». Церемонию для соблюдения формальностей пришлось повторить еще раз — и именно эту запись потом распространили по всей стране.
Самая нестойкая
Ей оказалась украинская церемония. Когда Петр Порошенко шел по красной ковровой дорожке к зданию парламента страны, то молодой солдат из роты почетного караула рядом с ним сперва уронил карабин, а затем упал сам, чудом не задев самого Порошенко