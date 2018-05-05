Инаугурация: как пройдет посвящение в президенты

Церемония вступления в должность президента России строится по единому сценарию, основанному на мировом опыте. Однако она содержит особенности, характерные именно для нашей страны.

В понедельник, 7 мая, состоится церемония инаугурации Владимира Путина , одержавшего победу на выборах с 76,69 процента голосов. В истории современной России президенты вступали в должность шесть раз. Церемония в этом году станет седьмой по счету. Традиционно она проходит в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца — это парадная резиденция главы государства.

Президент, являющий также и Верховным главнокомандующим, выходит на Соборную площадь Кремля, где принимает парад президентского полка.

Впереди — новый шестилетний срок.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Что сделает Владимир Путин после 7 мая Колонка обозревателя «ВМ» Георгия Бовта

Какие действия предпримет Владимир Путин сразу после своей инаугурации 7 мая? Помимо, разумеется, назначения нового правительства, вокруг состава которого сейчас много домыслов и досужих рассуждений. Впрочем, соответствующие слухи будут либо опровергнуты, либо подтверждены непосредственно 7 мая и в самые первые дни после вступления в должность президента в четвертый раз. Наибольший интерес для широкой публики представляют планы Путина в области социальной политики. Какими они могут быть? (далее…)

Вспомним об интересных моментах, связанных со вступлением в должность глав других государств.

Самая короткая речь

На своей инаугурации ее произнес Джордж Вашингтон — всего 135 слов. Он до сих пор самый немногословный из американских президентов.

Самая длинная речь

Уильям Генри Гаррисон, ставший президентом США в 1841 году, говорил 1 час 45 минут. Он был слишком легко одет и простудился. Через месяц скончался от воспаления легких. Биографы связывают его болезнь и смерть именно со слишком долгим нахождением на улице во время торжественной церемонии. В тот день было очень холодно, шел снег, а Уильям Генри Гаррисон даже не надел шапку.

Самый нетрадиционный путь на церемонию

Вновь избранному в 1829 году президенту Эндрю Джексону пришлось пробираться в Белый дом через окно — все подходы к Белому дому были забиты толпами ликующих граждан.

Самый экологичный путь во власть

Джимми Картер предпочел добираться к месту инаугурации пешком, под руку с женой Розалин, отказавшись от автомобильного кортежа. После приветственного парада вместе с военными прошелся от Капитолия до Белого Дома.

Самая детская инаугурация

Главный герой здесь — Виктор Ющенко , ставший президентом Украины в 2004 году. Он привел с собой жену, пятерых детей и даже внука, которому на момент инаугурации не было еще и месяца.

Самая скандальная

Инаугурационная речь президента Польши Квасьневского прерывалась топотом и оскорбительными выкриками «Позор Квасьневскому!» из уст оппозиционных депутатов сейма.

Ошибочная инаугурация

Барак Обама из-за своей ошибки был вынужден присягать дважды — в 2009 году он произнес слова присяги вслед за председателем Верховного Суда страны с ошибкой. Обама обещал что «будет выполнять для Соединенных Штатов обязанности президента добросовестно», тогда как надо было сказать: «буду добросовестно выполнять обязанности президента Соединенных Штатов». Церемонию для соблюдения формальностей пришлось повторить еще раз — и именно эту запись потом распространили по всей стране.

Самая нестойкая