В казанской школе дети нашли боевую гранату

Инцидент произошел на улице Дубравная на территории школы № 150. Боевую гранату нашли дети, сообщает https://vk.com/kazancatru. Опасная находка, как выяснилось, это ручная противопехотная граната Ф1 (так называемая «лимонка») времен Великой Отечественной войны, с чекой и запалом, в состоянии сильной коррозии. Боеприпас представлял реальную опасность, поэтому был оставлен под охраной полиции для передачи саперам и дальнейшего уничтожения. Обеспокоенные очевидцы опубликовали в Интернете фотографии находки, отметив, что на месте находятся полиция и специалисты по разминированию.