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В казанской школе дети нашли боевую гранату
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В казанской школе дети нашли боевую гранату 

Казанский репортер 1 час назад
Фото: Казанский репортер
Инцидент произошел на улице Дубравная на территории школы № 150. Боевую гранату нашли дети, сообщает https://vk.com/kazancatru. Опасная находка, как выяснилось, это ручная противопехотная граната Ф1 (так называемая «лимонка») времен Великой Отечественной войны, с чекой и запалом, в состоянии сильной коррозии. Боеприпас представлял реальную опасность, поэтому был оставлен под охраной полиции для передачи саперам и дальнейшего уничтожения. Обеспокоенные очевидцы опубликовали в Интернете фотографии находки, отметив, что на месте находятся полиция и специалисты по разминированию.
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