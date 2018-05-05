Камень в лесу: гигантские монолиты размером с целый город

Природа настоящий мастер по созданию самых невероятных ландшафтов, которому не требуется каких-либо вспомогательных инструментов. Все, что ей нужно, — это ветер, вода, перепады температуры и от нескольких десятков до сотен тысяч лет времени. Отдельного внимания заслуживают монолиты. От других геологических образований они отличаются тем, что представляют собой цельную каменную глыбу. Из возраст достигает нескольких млн лет, а размеры некоторых экземпляров превышают несколько километров. Подобных гигантских камней на Земле всего 11, и чтобы по-настоящему оценить их размеры, их стоит хотя бы раз увидеть своими глазами.

Гора нависает над долиной Йосемити. Эль-капитан считается крупнейшим в мире гранитным монолитом. Его вершина находится на высоте 910 метров. Это излюбленное место альпинистов и бейсджамперов.

Находится монолит на территории одноименного национального парка в Австралии. Геологическое образование возвышается над окружающей равниной на 860 метров. Площадь, которую занимает монолит, составляет 47,95 кв.км.

Монолитная известняковая скала высотой 426 метров образовалась около 200 млн лет назад в результате столкновения Африканской и Евразийской тектонических плит. Внутри скалы находится более 100 пещер, сформировавшихся вследствие вымывания кальцита из известняка. Скала образует полуостров, на западном склоне которого располагается сам город и заповедник берберийских макак.

Монолит расположен в Мавритании, недалеко от границы с Западной Сахарой. Высота геологического образования составляет 400 метров.

Одна из визитных карточек Рио-де-Жанейро была создана самой природой. Образовалась гора в результате выветривания интрузивных магматических пород, оказавшихся на земной поверхности. Состоит монолит из гранита и кварца и поднимается над окружающим ландшафтом на 396 метров.

Девилз-Тауэр, США Монолит вулканического происхождения считается старейшим «национальным монументом» США. Возраст Девилз-Тауэр оценивается учеными от 225 до 195 миллионов лет. Образовался монолит из магматического расплава, который поднялся из глубин и застыл. Высота монолита составляет 386 метров.

Гора высотой в 350 метров сложена дацитом — высокосиликатной магматической вулканической породой. По мнению геологов, сформировался монолит во времена юрского периода.

Улуру, Австралия

Массивная оранжево-коричневая скала овальной формы сформировалась около 680 млн лет назад. Находится она посреди пустыни. Длина монолита составляет 3,6 км, ширина — около 3 км, а возвышается гора на 348 метров. В основании горы имеются пещеры, в которых сохранились древние рисунки.

Стоун-маунтин, США Гранитный монолит высотой 250 метров имеет более 8 км. в окружности. Гору украшает крупнейший в мире резной барельеф «Мемориал Конфедерации», имеющий площадь около 12000 кв.м.

Над окружающей равниной скала возвышается на 170 метров. Монолит образовался в результате вулканических процессов и выброса магмы, предположительно происходивших около 2 млн лет назад. На вершине горы когда-то располагался дворец-цитадель. Сейчас от дворцового комплекса остались только лапы льва у подножия монолита. С 1982 года Сигирия находится под охраной ЮНЕСКО как памятник Всемирного наследия.

Моро, США Возраст этого гранитного монолита в форме купола оценивается в 100 млн лет. Относительная высота Моро составляет 75 метров. На вершину монолита можно подняться по лестнице, состоящей из 400 ступенек.