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Лукашенко посетил конкурс «Мисс Беларусь-2018»
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Лукашенко посетил конкурс «Мисс Беларусь-2018» 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Поэтому не было ничего удивительного в том, что на финале национального конкурса красоты «Мисс Беларусь-2018» в Минском дворце спорта среди более трех тысяч зрителей присутствовал в минувшую пятницу, 4 мая, и Александр Лукашенко, сообщает БЕЛТА.
Корона из белого золота — переходящий символ конкурса — увенчала голову двадцатилетней минской студентки Марии Василевич. Украшение весом 120 грамм, выполненное из белого золота и усыпанное полутысячей фианитов и топазов было абсолютно достойной наградой для самой «обаятельной и привлекательной» из тридцати финалисток конкурса.
За звание самой красивой белоруски в этом году боролись 30 девушек. Зрители увидели пять дефиле, во время которых они презентовали себя и показали свои творческие способности. Например, во время выхода в национальных костюмах участницы выполнили фрагменты белорусского танца: водили хоровод на большом каблуке, делали традиционный поклон. Кроме того, зрителей ждала и насыщенная шоу-программа, выступление звезд белорусской и российской эстрады.
Но почивать безмятежно на лаврах после изнурительного марафона белорусской королеве красоты времени не отпущено. Во-первых, пояснила она, покидая подиум победителя, совсем скоро предстоит защита диплома и поступление в магистратуру. А во-вторых, как говорится, титул обязывает: Мария будет представлять страну в этом году на конкурсе «Мисс мира» и участвовать в благотворительных акциях в Беларуси и за ее пределами. Даже автомобиль, ключи от которого по традиции вручают новой звезде «синеокого» небосклона, Мария, возможно, отправит «на благотворительность».
На традиционные вопросы журналистов о терниях на пути к победе девушка постаралась отвечать искреннее и без излишнего пафоса. Она полагает, что выиграть в конкурсе ей помог внутренний голос и искренность.
"Когда ты настраиваешься на победу, ты выдаешь 100-процентный результат, работаешь на полную отдачу. Примеров для подражания может быть бесчисленное количество, но была уверена, что если хочешь добиться успеха, не надо слепо следовать протоптанной дорожкой. Прислушиваясь к советам, была уверена: нужно самостоятельно принимать решения. Думаю, моя искренность и здесь помогла мне выиграть", — рассказала Мария Василевич.
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