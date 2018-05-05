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Ленин без головы
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Ленин без головы 

Нижегородская правда 1 час назад
Фото: Нижегородская правда
Кому как не В. И. Ленину подобало стоять в сквере у ДК его имени.
В прежние времена памятник был у всех на виду. Но когда учреждение культуры стало выглядеть непрезентабельно, его обнесли забором. И тогда Ильич скрылся от глаз людских. Разглядеть его можно было только через щель в ограждении.
Но и железобетонный монумент не выдерживает забвения. Голова лежит у подножия, сама фигура стоит на пьедестале. Неизвестно, почему так случилось: то ли голова сама поникла под натиском стихий, то ли помогла тому чья-то злая рука. Фото прислал в библиотеку «Отчий край» её читатель Александр.
Кстати, как в своё время посчитала краевед Надежда Князева, на территории района до 1985 года находилось 11 памятников вождю. Сегодня их столько же, только один — обезглавленный.
Автор: Светлана Ермакова. Фото из архива библиотеки
Источник: «Выксунский рабочий»
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