Ленин без головы

Кому как не В. И. Ленину подобало стоять в сквере у ДК его имени.

В прежние времена памятник был у всех на виду. Но когда учреждение культуры стало выглядеть непрезентабельно, его обнесли забором. И тогда Ильич скрылся от глаз людских. Разглядеть его можно было только через щель в ограждении.

Но и железобетонный монумент не выдерживает забвения. Голова лежит у подножия, сама фигура стоит на пьедестале. Неизвестно, почему так случилось: то ли голова сама поникла под натиском стихий, то ли помогла тому чья-то злая рука. Фото прислал в библиотеку «Отчий край» её читатель Александр.

Кстати, как в своё время посчитала краевед Надежда Князева, на территории района до 1985 года находилось 11 памятников вождю. Сегодня их столько же, только один — обезглавленный.

Автор: Светлана Ермакова. Фото из архива библиотеки

Источник: «Выксунский рабочий»