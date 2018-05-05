Выбирайте любой! В микрорайоне «Красный Аксай» стартуют продажи сразу в двух литерах

Будущих жителей ждёт большой выбор планировок, которые полностью готовы к ремонту. Каждая квартира с чистовой отделкой, установленными приборами учёта и индивидуальным отоплением, что позволит ощутимо экономить на коммунальных платежах. Территория микрорайона огорожена.

Микрорайон «Красный Аксай» — один из самых перспективных комплексов Донской столицы. Его строительство группа компаний «ЮгСтройИнвест» начала в 2016 году. Сейчас здесь сдано 3 дома, а у жителей уже есть вся необходимая инфраструктура на огороженной и охраняемой территории. Рядом с 8 и 9 литерами расположен детский сад на 160 мест, который группа компаний начала строить одновременно с первым домом. Очень скоро здесь появится школа на 1100 мест и ещё один детский сад.

Для поклонников спорта в микрорайоне есть крытый тренажёрный зал, спортивные площадки и роллердром. А отправиться на прогулку всей семьёй можно на аллею с фонтаном, арт-объектами и игровыми комплексами. С каждым сданным домом в микрорайоне активно развивается инфраструктура. В планах — строительство стадиона, воркаут-площадки, и новых мест для отдыха жителей микрорайона.

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