В МВД сообщили, что пока не сформировали Миграционный кодекс РФ

МОСКВА , 5 мая. / ТАСС /. МВД пока не сформировало Миграционный кодекс России , а существующее миграционное законодательство требует последовательной систематизации. Как сообщили в пресс-центре МВД, отвечая на запрос ТАСС, в настоящее время проект кодекса одобрен Межпарламентской ассамблеей СНГ.

"В сентябре 2017 года распоряжением МВД России создана рабочая группа по проработке данного вопроса при участии представителей научного сообщества, по итогам работы которой было выражено консолидированное мнение о том, что миграционное законодательство в Российской Федерации в качестве самостоятельной отрасли до настоящего времени не сформировалось. Вместе с тем очевидно, что миграционное законодательство нуждается в проведении последовательной систематизации с целью исключения дублирования, противоречий и пробелов в правовом регулировании", — говорится в ответе министерства. Такой подход, отметили в МВД, позволит качественно трансформировать ряд правовых институтов и развить отдельные элементы законодательства, заполнив существующие пробелы в правовом регулировании в сфере миграции.

"Помимо этого общие подходы международно-правового регулирования миграционных процессов прорабатываются на площадке Совета руководителей миграционных органов государств — участников СНГ. В ноябре 2017 года постоянная комиссия Межпарламентской ассамблеи СНГ по социальной политике и правам человека рассмотрела проект структуры Миграционного кодекса и в целом его одобрила", — подчеркнули в МВД.