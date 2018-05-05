Открытие набережной у «Ладьи» перенесли на июнь

Жители Самары пожаловались на провал плитки на четвертой очереди набережной. Также претензии вызвало нарушение сроков окончания ремонта и фактическая ситуация на стройплощадке. Раньше зону отдыха планировали открыть 20 мая.

Добрый день @depstroy132. Подскажите, на какой срок перенесена дата сдачи объекта. В СМИ гуляет разная информация. Так же наверху образовался провал новой плитки. @va_vasilenko pic.twitter.com/tutvshjQkf — Алексей Игоревич (@Aleksey_smr) 3 мая 2018 г.