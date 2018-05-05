Открытие набережной у «Ладьи» перенесли на июнь 

Жители Самары пожаловались на провал плитки на четвертой очереди набережной. Также претензии вызвало нарушение сроков окончания ремонта и фактическая ситуация на стройплощадке. Раньше зону отдыха планировали открыть 20 мая.
Добрый день @depstroy132. Подскажите, на какой срок перенесена дата сдачи объекта. В СМИ гуляет разная информация. Так же наверху образовался провал новой плитки. @va_vasilenko pic.twitter.com/tutvshjQkf — Алексей Игоревич (@Aleksey_smr) 3 мая 2018 г.
Первый вице-мэр Самары Владимир Василенко рассказал, что дату открытия четвертой набережной снова перенесли. На этот раз зону отдыха должны закончить к 1 июня. Центральной точкой отремонтированной очереди станет памятник князю Владимиру. Его установили у Софийского собора в пятницу, 4 мая.