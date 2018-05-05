В Болгарии началась неформальная встреча министров обороны стран ЕС

По прибытии на форум глава дипломатии Европейского союза Федерика Могерини отметила, что одним из ключевых вопросов повестки дня является координация усилий военных миссий с НАТО по профилактике возможных конфликтов, передаёт ТАСС

«Я жду плодотворной дискуссии, которая пройдёт с участием заместителя генерального секретаря НАТО Роуз Готтемюллер о том, что и как мы должны сделать, чтобы в глобальном масштабе улучшить совместную координацию наших военных миссий, чтобы обеспечить профилактику конфликтов», — сказала она.

По словам дипломата, необходимо следить за ситуацией в мире «в диапазоне 360 градусов, активно и хорошо работать».

Ранее Могерини отметила, что развитие взаимодействия в отражении «гибридных угроз» привело к беспрецедентному уровню сотрудничества ЕС и НАТО.