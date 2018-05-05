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В Болгарии началась неформальная встреча министров обороны стран ЕС
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В Болгарии началась неформальная встреча министров обороны стран ЕС 

RT на русском 1 час назад
Неформальная встреча глав Минобороны стран ЕС началась в Софии в рамках председательства Болгарии в Совете Евросоюза.
По прибытии на форум глава дипломатии Европейского союза Федерика Могерини отметила, что одним из ключевых вопросов повестки дня является координация усилий военных миссий с НАТО по профилактике возможных конфликтов, передаёт ТАСС.
«Я жду плодотворной дискуссии, которая пройдёт с участием заместителя генерального секретаря НАТО Роуз Готтемюллер о том, что и как мы должны сделать, чтобы в глобальном масштабе улучшить совместную координацию наших военных миссий, чтобы обеспечить профилактику конфликтов», — сказала она.
По словам дипломата, необходимо следить за ситуацией в мире «в диапазоне 360 градусов, активно и хорошо работать».
Ранее Могерини отметила, что развитие взаимодействия в отражении «гибридных угроз» привело к беспрецедентному уровню сотрудничества ЕС и НАТО.
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