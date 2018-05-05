Сквер — Мой Дом: что вокруг?

Мы продолжаем публикации об уникальном Сквере — Мой дом с личным парком и охраняемой территорией. И это идеальное место для тех, кто заботится о здоровье и будущем своих детей

Ростов накрыла весна! Распустились первые листочки, зацвели нарциссы и тюльпаны. Не успели они открыть нам свою красоту, как их мгновенно покрыла придорожная пыль и грязь. Хочется вдохнуть полной грудью ароматы наступившей весны, но вместе с дурманящим запахом липы и акации вы вдыхаете выхлопные газы городских авто. А вот после школы приходит ваш ребенок — усталый, грустный, еле ноги волочит.

Наверное, двойку получил? Нет, он домой добирался на автобусах, маршрутках и немного прогулялся от школы среди бетона и асфальта. Нет сил, нет радости, а есть ОРВИ. А каникулы у моря или у бабушки в деревне еще ой как нескоро. Решено! Собираем вещи, детей в охапку и прочь из городской квартиры в собственный дом на природе. Вот он, Сквер — Мой дом, в южной части Батайска . Тихий уголок закрытого бизнес-класса вблизи от благ цивилизации! Вы спросите: «А как же работа? Дети? Возить в Ростов дочку-сыночка в садик или школу?». Да, мы в ответе за будущее своих малышей. И за их здоровье тоже. А оно вряд ли станет крепче в загазованном Ростове, где на тысячу жителей около трехсот автомобилей.

Вероятно, где-то существуют закрытые поселки с частными учебными заведениями. Однако их цены за обучение неимоверно высоки. И скажите честно, много ли вы видели детских садов и Кембриджей в элитном посёлке? Детсад или школа рядом с домом — редкость и в новых ЖК. Поэтому многие родители выбрали Сквер — Мой дом в южной части Батайска — экологически чистый район, где дорогое чадо сможет много времени проводить на природе. А значит, будет не только здоровыми, но и счастливыми.

Кроме того, в Батайске ребенок получит достойное образование и обретет новых друзей. При этом не придется вставать с петухами, чтобы отвезти малыша в детсад или школу, и стоять в пробках. Несколько минут на машине — и ваше чадо уже на занятиях. И не нужно литрами пить бодрящий кофе — вы выспались, потому что живете в Сквере — Мой дом.

В шаговой доступности от Сквера — Мой дом есть два отличных детсада и современная школа. Записывайте: детский сад N3 «Лебёдушка» на улице Горького, 593 и детсад № 20 «Ромашка» на Украинской, 215. Здесь трепетно относятся к творческому и физическому развитию малышей. Будет много физкультуры: зарядка, бассейн, занятия в зале и на воздухе. Много творчества: в «Ромашке» есть хореографическая студия, вокал, художественное чтение. На Ставропольской улице есть школа №6. А в батайскую гимназию №7 хотят попасть многие ростовчане. Но утром по пробкам на трассе «Ростов-Батайск»! Брррр! А для жителей Сквера — Мой дом под боком одно из титулованных учебных заведений Дона.

В гимназии ваш будущий Ожегов сможет выбрать лингвистический, а будущий Ландау — физико-математический профили. Также в гимназии подготовят к поступлению в вуз, есть углубленный иностранный, программа для дошколят и прочее и прочее. Весна — самое время выбрать детский сад или школу, познакомиться с воспитателями и учителями.

Приезжайте в Сквер — Мой дом. Ваши участки и дома с парком ждут вас в южной части Батайска. Наш телефон: 2-109-109.