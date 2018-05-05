Все члены Совета директоров — это состоявшиеся специалисты, с ярко выраженными лидерскими качествами, — Прудник

«Персональный состав Совета директоров Корпорации развития Нижегородской области сразу же демонстрирует, что создана не бюрократическая структура, а структура для решения конкретных задач. И несомненно, что эти задачи перед Корпорацией уже поставлены. Все члены Совета директоров — это состоявшиеся специалисты, с ярко выраженными лидерскими качествами, уже реализовавшие многие экономические и социальные проекты. Именно такой состав Корпорации и является гарантом, что этот институт достигнет действительно конкретных результатов и будет успешным.

Кроме того, мы видим по составу Совета директоров, что здесь гармонично уравновешен опыт людей, которые уже долгое время реализовывали свои проекты, и молодежь с их свежим взглядом и новизной управленческой культуры. Это очень важный момент, поскольку в данном случае не будет никакого разрыва в традиции и тот наработанный опыт, который уже есть в Нижегородской области, будет поднят на новую высоту. Несомненно, что работа именно такой Корпорации развития Нижегородской области создаст новый имидж области в первую очередь с точки зрения инвестиционной привлекательности, которая соответствует современным моделям глобальной экономики.

Можно быть уверенными, что никакого провинцианализма здесь не будет, а будет внедряться новая управленческая культура, которая соответствует стандартам, принятым на международном уровне. И это большая заслуга нового руководства области, поскольку такой прорыв нужен нашему региону».