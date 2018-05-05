Додон дал четкий ответ, будет ли введен визовый режим с Россией 

В интервью «Звезде» молдавский президент опроверг сведения о том, что парламент обсуждает возможность введения такого режима.
Информация о том, что молдавский парламент обсуждает введение визового режима с Россией, не соответствует действительности. Об этом в интервью обозревателю «Звезды» Алексею Самолетову сообщил президент Молдавии Игорь Додон.
«Нет такого проекта закона. То, что некоторые правые радикалы делают свои декларации… Свои чудаки есть везде. Такого проекта нет, и я думаю, что и не будет», — отметил он.
Додон подчеркнул, что введение визового режима с Россией было бы неправильным решением, поскольку Кишинев всегда жил с Москвой в хороших отношениях.
«Большинство граждан Республики Молдова, более 65%, считают Россию дружественным государством. Поэтому таких проектов нет. И я уверен, что и не будет», — заключил Додон.
Смотрите полную версию интервью в эфире телеканала «Звезда» 6 мая в 22:45.