Ещё
Додон дал четкий ответ, будет ли введен визовый режим с Россией
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Додон дал четкий ответ, будет ли введен визовый режим с Россией 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В интервью «Звезде» молдавский президент опроверг сведения о том, что парламент обсуждает возможность введения такого режима.
Информация о том, что молдавский парламент обсуждает введение визового режима с Россией, не соответствует действительности. Об этом в интервью обозревателю «Звезды» Алексею Самолетову сообщил президент Молдавии Игорь Додон.
«Нет такого проекта закона. То, что некоторые правые радикалы делают свои декларации… Свои чудаки есть везде. Такого проекта нет, и я думаю, что и не будет», — отметил он.
Додон подчеркнул, что введение визового режима с Россией было бы неправильным решением, поскольку Кишинев всегда жил с Москвой в хороших отношениях.
«Большинство граждан Республики Молдова, более 65%, считают Россию дружественным государством. Поэтому таких проектов нет. И я уверен, что и не будет», — заключил Додон.
Смотрите полную версию интервью в эфире телеканала «Звезда» 6 мая в 22:45.
ТК «Звезда»: последние новости
В Сирии ударная группа ВМС США приступила к воздушным операциям против ИГИЛ В Новосибирске на параде в День Победы впервые задействованы мотовездеходы АМ-1 и боевые машины сопровождения ракетного комплекса «Ярс» Сегодня командующий ВДВ на Поклонной горе дал старт акции добрых дел «Вежливые люди»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Богатые тоже плачут: олигархи просят о помощи480
Выпуск «Бесогона» Михалкова сняли с эфира87
Грибаускайте не пригласили на инаугурацию Путина131
Россиян предупредили об аномальной жаре92
РФ призвали готовиться к блокаде Керченского пролива632
Видео
00:59
РФ призвали готовиться к блокаде Керченского пролива
В мире
01:34
Жилье в Абхазии: опасно, но очень дешево
Недвижимость Статьи
00:36
Маккейн не исключил скорой смерти
В мире Происшествия
01:39
Россиян предупредили об аномальной жаре
Погода Общество
05:23
Дипломаты РФ превратили кадр из фильма в обращение к Мэй
Политика
03:55
Киркоров ответил недоброжелателям
Шоу-бизнес
00:42
Грибаускайте не пригласили на инаугурацию Путина
Политика
01:12
Переговоры Китая и США провалились
Экономика
00:32
Украина выступила с требованием к РФ по задержанному судну
Украина В мире
На Гавайях объявлена эвакуация из-за извержения вулкана
Катастрофы Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение