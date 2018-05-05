Ещё
Схемы пешеходной доступности и движения шаттлов до «Самара Арены» обновили
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Схемы пешеходной доступности и движения шаттлов до «Самара Арены» обновили 

ТРК Губерния 28 минут назад
Фото: ТРК Губерния
Сделано это по просьбе болельщиков, пишет департамент информационной политики администрации губернатора Самарской области.
Схема пешеходной доступности была упрощена: изображения стали более схематичными, с карты исчезли ландшафтные подробности, зато появились, например, места для стоянки гостей ЧМ-2018 и такси. Схема движения шаттлов до самарского стадиона пополнилась остановками на каждом маршруте. Указан здесь и новый автобусный — от площади Революции до парковки № 2. Напомним, уже завтра, 6 мая, на «Самара Арене» пройдёт второй тестовый матч. «Крылья Советов» встретятся с краснодарской «Кубанью». Начало игры в 17:00.
Фото: Твиттер-аккаунт департамента информационной политики администрации губернатора Самарской области
Фото: Твиттер-аккаунт департамента информационной политики администрации губернатора Самарской области
ТРК Губерния: последние новости
7 специальных маршрутов организуют в Самаре 6 мая Репетиция Парада Победы пройдет 4 мая на площади им. Куйбышева Началась укладка нового асфальта на Ново-Вокзальной в Самаре
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиян предупредили об аномальной жаре63
РФ призвали готовиться к блокаде Керченского пролива589
Главу МИД ФРГ одёрнули за риторику в отношении РФ52
Израиль сообщил об инциденте с самолетом РФ281
Американцы нанесли новые авиаудары по Сирии358
Видео
00:59
РФ призвали готовиться к блокаде Керченского пролива
В мире
00:36
Маккейн не исключил скорой смерти
В мире
03:55
Киркоров ответил недоброжелателям
Шоу-бизнес
01:12
Переговоры Китая и США провалились
Экономика
00:32
Украина выступила с требованием к РФ по задержанному судну
Украина В мире
На Гавайях объявлена эвакуация из-за извержения вулкана
Катастрофы Происшествия
00:32
Украина направила России ноту
Украина В мире
01:28
МЧС предупредило москвичей о ветре
Новости Москвы Общество
03:20
Макаревич оправдался за «бегство» из РФ
Шоу-бизнес
01:12
Пекин уступает под напором Трампа
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение