Схемы пешеходной доступности и движения шаттлов до «Самара Арены» обновили

Сделано это по просьбе болельщиков, пишет департамент информационной политики администрации губернатора Самарской области

Схема пешеходной доступности была упрощена: изображения стали более схематичными, с карты исчезли ландшафтные подробности, зато появились, например, места для стоянки гостей ЧМ-2018 и такси. Схема движения шаттлов до самарского стадиона пополнилась остановками на каждом маршруте. Указан здесь и новый автобусный — от площади Революции до парковки № 2. Напомним, уже завтра, 6 мая, на «Самара Арене» пройдёт второй тестовый матч. «Крылья Советов» встретятся с краснодарской «Кубанью». Начало игры в 17:00.

Фото: Твиттер-аккаунт департамента информационной политики администрации губернатора Самарской области

Фото: Твиттер-аккаунт департамента информационной политики администрации губернатора Самарской области