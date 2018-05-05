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Неформальная встреча министров обороны стран ЕС началась в болгарской столице
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Неформальная встреча министров обороны стран ЕС началась в болгарской столице 

ТАСС 30 минут назад
СОФИЯ, 5 мая. /ТАСС/. Неформальная встреча министров обороны стран Евросоюза началась в субботу в Софии в рамках болгарского председательства в Совете ЕС. Как сообщает корреспондент ТАСС с места событий, по прибытии на форум верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини заявила о том, что один из центральных вопросов повестки дня — координация усилий военных миссий НАТО и ЕС по профилактике возможных конфликтов.
"Я жду плодотворной дискуссии, которая пройдет с участием заместителя генерального секретаря НАТО Роуз Готтемюллер о том, что и как мы должны сделать, чтобы в глобальном масштабе улучшить совместную координацию наших военных миссий, чтобы обеспечить профилактику конфликтов. Мы должны следить за ситуацией в мире в диапазоне 360 градусов, активно и хорошо работать", — заявила Могерини.
Болгария о мире и его защите
В открытии форума принял участие премьер-министр Болгарии Бойко Борисов, который подчеркнул, что именно на совете военных министров нужно говорить о мире.
"Здесь самое лучше место для разговора о мире. Для нас, на Балканах, тема мира священна, и я благодарен представителям ЕС, что тема Балкан вновь находится в центре внимания Европы. Вызовы, которые стоят перед Балканами, заставляют внимательно следить за ситуацией, чтобы моментально реагировать. Я прошу поддержки, потому что именно вы лучше других понимаете военные опасности существующие на Балканах", — отметил болгарский премьер.
Борисов обратил внимание на развитие системы общеевропейской обороны, указав на необходимость сотрудничества в развитии военной индустрии и взаимодействии воинских подразделений разных стран. «На развитие оборонительных способностей каждое из государств выделяет до 2% ВВП, это огромные деньги, миллиарды евро. Нам необходимо иметь точный расчет потребностей в оружии, и каждое государство в его производстве должно иметь свои приоритеты. У нас есть большие возможности для развития оборонной индустрии, как технические, так и интеллектуальные».
Болгарский лидер призвал государства ЕС наладить отношения с Турцией, которая на южном фланге НАТО «является самой сильной боевой машиной». «Политика и публичная риторика это одно, но южный фланг НАТО должен быть надежно защищен».
Форум в болгарской столице пройдет в течение одного дня, в повестке дня, в частности, — глобальная стратегия в области безопасности и обороны, отношения ЕС — НАТО.
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