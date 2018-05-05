СМИ: в США украли оружейный плутоний

Один из кусков плутония, хранившихся в университете Айдахо, пропал в период с 2004 по 2018 год.

Плутоний-239 «потеряли» в Государственном университете Айдахо в США , сообщает Live Science со ссылкой на заявление комиссии по ядерному регулированию.

Последний раз учет радиоактивного вещества проводился в университете еще в 2004 году, и только сейчас было обнаружено, что из пропал один из 14 граммовых кусков оружейного плутония.

Пресс-секретарь по ядерному регулированию США Виктор Дрикс заявил, что названный кусок плутония был упакован в защитные чехлы для его последующего захоронения, в этот момент университет прекратил учитывать его в своих запасах, однако доподлинно не известно, действительно ли он был захоронен.

При этом отмечается, что нет причин беспокоится о том, что его могут использовать для создания оружия массового уничтожения, так как такой массы будет достаточно разве что для создания радиоактивной основы «грязной бомбы».

«Мы все-таки считаем, что он оказался на свалке для радиоактивных материалов», — сказал Дрикс.

Так или иначе, тот факт, что в США пропало радиоактивное вещество, которое может использоваться для создания ядерной бомбы по меньше мере ужасает. Плутоний не встречается в природе, он образуется только в ядерном реакторе, работающем на природном или малообогащенном уране, а оружейный плутоний создается специально для его использования в боеприпасах.

В итоге в комиссии по ядерному регулированию обязали штат Айдахо только лишь заплатить штраф в размере $8,5 тыс. долларов за «ошибку в документах», и передать 13 других кусков плутония, пока ведется изучение протоколов.