В канун Дня Победы воспитанники Тульского СВУ высадили аллею из сиреней в память о Великой Отечественной войне 

Акцию провели во время визита внуков маршалов Леонида Говорова и Дмитрия Устинова и потомков писателя Константина Симонова и поэта Александра Твардовского в стены училища.
В канун Дня Победы воспитанники Тульского СВУ высадили аллею из сиреней.
«Сиреневая аллея маршалов Победы» была высажена лучшими суворовцами возле стеллы Тульского СВУ.
Акцию провели во время визита внуков маршалов Леонида Говорова и Дмитрия Устинова и потомков писателя Константина Симонова и поэта Александра Твардовского в стены училища.
«Сирень выбрана не случайно, ведь именно сирень, посажанная рядом с домом, является оберегом против темной силы и зла. Так пусть же наша аллея хранит мир и покой в Тульском суворовском военном училище, Тульской области и во всем мире!», — заключили гости.
Также Алексей Симонов и Валентина Твардовская рассказали воспитанникам, как писались книги и рассказы о Великой Отечественной войне, ее героях и победителях.
Уникальное мероприятие суворовцев-десантников проходило в стенах Тульского суворовского военного училища.
В мероприятиях принимали участие учащиеся 5, 6, 7 и 8 классов общеобразовательного учреждения Минобороны России.