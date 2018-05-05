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Встреча сезона «лися» согласно народным обычаям
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Встреча сезона «лися» согласно народным обычаям 

ИА Синьхуа 34 минуты назад
Фото: ИА Синьхуа
Пекин, 4 мая /Синьхуа/ — За несколько дней до начала сезона «лися», или «начало лета», по китайскому сельскохозяйственному календарю юные жители Поднебесной, следуя народным обычаям, раскрашивают яйца и взвешиваются. Фотографии Синьхуа
Пекин, 4 мая /Синьхуа/ — За несколько дней до начала сезона «лися», или «начало лета», по китайскому сельскохозяйственному календарю юные жители Поднебесной, следуя народным обычаям, раскрашивают яйца и взвешиваются. Фотографии Синьхуа
Пекин, 4 мая /Синьхуа/ — За несколько дней до начала сезона «лися», или «начало лета», по китайскому сельскохозяйственному календарю юные жители Поднебесной, следуя народным обычаям, раскрашивают яйца и взвешиваются. Фотографии Синьхуа
Пекин, 4 мая /Синьхуа/ — За несколько дней до начала сезона «лися», или «начало лета», по китайскому сельскохозяйственному календарю юные жители Поднебесной, следуя народным обычаям, раскрашивают яйца и взвешиваются. Фотографии Синьхуа
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