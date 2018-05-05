Трамп сравнил больницу Лондона с военным госпиталем из-за пострадавших от ножевых ранений

ЛОНДОН, 5 мая. / ТАСС /. Президент США Дональд Трамп рассказал, что одна из лондонских больниц из-за огромного количества пациентов с ножевыми ранениями похожа на госпиталь в разгар военных действий, где все залито кровью. Как сообщает в субботу британская газета The Guardian, такое заявление хозяин Белого дома сделал накануне, выступая перед участниками 147-й ежегодной конференции Национальной стрелковой ассоциации США.

"Я недавно прочел информацию о том, что в Лондоне, где действуют невероятно жесткие законы в отношении оружия, одна некогда престижная больница в центре похожа на военную зону из-за ужасных ножевых ранений, — сказал Трамп, приводя аргументы в защиту права американцев носить оружие. — Да, так и есть: у них нет оружия, но у них есть ножи, и все этажи больницы залиты кровью. Они говорят, что все так плохо, как будто это госпиталь в военной зоне".

Президент США не уточнил, из какой статьи почерпнул эти сведения и о каком медицинском учреждении идет речь. «Лондон раньше не был привычен к такому. Теперь они к этому привыкают, это довольно жестко», — заметил американский лидер.

Согласно данным, распространенным 26 апреля Управлением национальной статистики Соединенного Королевства , количество преступлений с применением холодного оружия в Англии и Уэльсе выросло в прошлом году на 22%. Полиция зафиксировала 39,6 тыс. подобных преступлений в 2017 году, годом ранее — 32,5 тыс.

Особенно тревожно в этой связи выглядит ситуация в британской столице, где количество убийств с апреля 2017 года по март 2018 года выросло на 44% по сравнению с предыдущими 12 месяцами — со 109 до 157. Из 62 человек, убитых в Лондоне в этом году, 36 погибли от ножевых ранений.