Враг дачника — пырей. Как победить?

Пырей в представлении, наверное, не нуждается. Вряд ли найдется дачник, который не проклинал этот вездесущий сорняк, пытаясь избавиться от него на грядках и в цветниках. Фантастически жизнеспособный, превосходно приспосабливающийся практически к любым условиям обитания, чрезвычайно агрессивный — пырей кажется непобедимым.

Кажется, он способен расти где угодно

Так ли это? Как справиться с агрессором? Давайте познакомимся с ним поближе, чтобы выбрать правильную стратегию борьбы.

Биологические особенности пырея

Пырей ползучий — многолетнее растение семейства Мятликовые (Poaceae), или Злаковые (Gramineae).

Пырей ползучий. Ботаническая иллюстрация, источник: wikimedia.org Стоит учитывать, что в литературе встречаются разные латинские названия пырея: Agropyron repens, Elytrigia repens и Triticum repens (последний вариант сейчас используется редко, хотя именно его мы видим в подписи к приведенной выше иллюстрации). И что любопытно, присутствующее во всех вариантах латинское слово repens, помимо используемого в биологии значения «ползучий», переводится также «внезапный, неожиданный» — а ведь и в самом деле, пырей умудряется неожиданно появляться там, откуда мы его, казалось бы, полностью изгнали. Почему?

Корневища пырея очень живучи, поэтому их не следует бросать в компост.

Оказывается, у этого растения очень гибкий подход к размножению. В благоприятных условиях пырей успешно размножается вегетативно. Его длинные, жесткие, сильно разветвленные корневища легко пробиваются сквозь плотную почву и корни других трав, быстро образуя густую, плотную сеть. Корневища разделены узлами, как стебли. На каждом узле — корни и придаточные почки, из которых разовьются новые растения. И даже если в почве останется лишь маленький кусочек корневища, пырей способен очень быстро отвоевать утраченные позиции.

Пырей успешно размножается корневищами

Если же условия оказываются неблагоприятными, и растению не удается наращивать корневища или накапливать в них питательные вещества, все добытые ресурсы направляются им на формирование колосьев с полноценными семенами. По некоторым данным, одно растение способно дать до 10 тысяч семян. Ветер и птицы разнесут их на значительные расстояния — и вот вам «внезапный и неожиданный» сорняк. Причем всхожесть семена пырея сохраняют до 12 лет!

Корневище пырея за сезон способно вырасти на 1-1,5 м, а общая длина корневищ этого растения на 1 кв.м почвы может достигать 400 м.

Тот, кому случалось обрабатывать заросшую пыреем почву, знает, насколько плотную дернину образует это растение. Ученые посчитали, что на 1 кв.м запырееной почвы общая длина корневищ может достигать 400 м. В рыхлой почве корневище пырея за сезон вырастает на метр, а то и полтора. Каждое! А одно растение, по экспериментальным данным, за тот же срок извлекает из почвы вдвое больше питательных элементов, чем родственница пырея — пшеница. Мало найдется культур, способных успешно противостоять столь прожорливому агрессору.

Пырей быстро вытесняет конкурентов

И ведь этого мало! Пырей не только отбирает у соседей-конкурентов питание и воду, но и отравляет их, выделяя в почву вещества, токсичные для многих других видов трав. Он не погибает в засушливый год и не вымерзает в суровые зимы, от него не спасает мульча и не избавляет вспашка. Он способен расти на бедных почвах, не болеет и не поражается вредителями. Даже подсохшие корневища, попав в благоприятные условия, могут дать побеги и укорениться (поэтому, кстати, не рекомендуется отправлять выкопанные корневища пырея в компост). Где же найти управу на этот сорняк?

Как избавиться от пырея

Пырей светолюбив, и в этом его уязвимость. Если затенить растение, наземная часть заметно ослабеет, в результате корневища не смогут накопить питание в достаточном количестве. Ну а слабые корневища в новом сезоне, в свою очередь, дадут еще более ослабленные побеги.

Пырей &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;mdash; светолюбивое растение

Как этого добиться? Например, посеять на участке, который вы пытаетесь избавить от пырея, сидераты — вику с овсом или озимую рожь. Они не страдают от его агрессии и при плотном посеве способны подавить рост сорняка. Правда, придется запастись терпением: потребуется не менее двух сезонов такой «заместительной терапии», чтобы освободить территорию от пырея. Можно пойти другим путем: на тот же срок накрыть участок плотным светонепроницаемым материалом (картон, рубероид, плотная черная пленка и тому подобное). Без доступа света старые корневища истощатся и отомрут, а новые образоваться не смогут.

Помните: рыхлая мульча пырею не помеха!

Учтите, что обычная рыхлая мульча (скошенная трава, солома, опилки и другие подобные материалы) пырею не помеха! Острые «шильца» благополучно пробивают даже толстый слой мульчи, устремляясь к свету, ну а питания и влаги в таких условиях более чем достаточно, поэтому вместо ослабленных, исчезающих мы получим сытые, здоровые и сильные сорняки.

Такая мульча не поможет избавиться от пырея

Пожалуй, самый эффективный, хотя и трудоемкий способ борьбы с пыреем — механический: перекапываем почву и вручную как можно тщательнее выбираем корневища, стараясь не оставлять даже крохотных кусочков. После этого на освобожденной площади можно сажать любые культуры. Только с посадкой картофеля лучше повременить хотя бы год: сперва надо очистить землю от проволочника — неизменного спутника пырея. Но даже после таких радикальных мер расслабляться и праздновать победу рано. Выбрать все до единого кусочки корневища — затея почти нереальная, а из оставшихся, как мы помним, непременно появятся новые захватчики. И появление их желательно заметить как можно раньше, а заметив — тут же удалить росток. Регулярно выпалывая всходы пырея, мы истощаем корневище, и рано или поздно упорство непременно даст плоды. А статья Стратегия и тактика прополки поможет грамотно спланировать процесс. Можно ли победить пырей при помощи гербицидов? Безусловно. Но тут я вам не советчик, поскольку сама этот метод борьбы с сорняками не использую. Если такой способ вам интересен, рекомендую почитать статьи:

Как разумно применять гербициды на приусадебном участке

Раундапом по сорнякам

Раундап — клоны с разными названиями

Надеюсь, в комментариях вы расскажете о своем опыте борьбы с пыреем. Какие методы и приемы хорошо зарекомендовали себя на вашем участке?