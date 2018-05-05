ТРЦ «РИО» в Нижнем Новгороде возобновляет работу

Торгово-развлекательный центр «РИО» в Нижнем Новгороде возобновляет работу в субботу, 5 мая. Начиная с этого дня его двери будут открыты для посетителей в обычном режиме: с 10.00 до 22.00. Об этом руководство «РИО» сообщает в официальной группе в соцсети.

Однако пока для нижегородцев по-прежнему останутся закрытыми торговые ряды «Китай-Город» и спортклуб Fitness House. Предполагается, что с ними проблемы решатся в ближайшее время. В частности, спортклуб может начать работать в период с 7 по 10 мая.

Напомним, ТРЦ «РИО» в Нижнем Новгороде закрыли неделю назад по решению суда. Здание не прошло прокурорскую проверку на соответствие требованиям пожарной безопасности.

В тот же день, 27 апреля, судебные приставы опечатали двери еще двух торговых центров — «Шайбы» на Московском шоссе и «Открытого материка» на улице Ларина. Чуть раньше в столице Приволжья приостановили деятельность ТЦ «Звезда» на проспекте Молодежный.