В Киеве от взрыва гранаты погиб бездомный

Взрыв произошел по адресу улица Кириловская 117, о чем сообщает Hromadske.ua.

Прогремел взрыв около 00.45. На место прибыли патрульные полицейские, оцепившие место происшествия. Позже приехали группы быстрого реагирования, взрывотехники и медики.

У Києві на вулиці Кирилівській пролунав вибух — загинула одна людина. На місце прибула машина патрульної поліції та очепила місце інциденту pic.twitter.com/YmhwvMKYAQ

— Hromadske.UA (@HromadskeUA) 4 мая 2018 г.

К 01.45 начался допрос свидетелей, которые рассказали о том, что скорее всего погиб бездомный, сидевший на входе во двор на пороге помещения, сдаваемого в аренду.

«Услышали первый хлопок. Даже не хлопок, а что-то жесткое и неприятное. Подумали, что что-то упало. Буквально через минуту-полторы был взрыв. Дернулись все… Человек начал кричать: «Отойдите, у него нет головы», — рассказал один из свидетелей.

У Києві за адресою Кирилівська, 117 пролунав вибух. Одна людина загинула. Свідок Юрій розповів, що чув 2 «хлопки» pic.twitter.com/NlDsstH8Km

— Hromadske.UA (@HromadskeUA) 4 мая 2018 г.

По его словам, в целом было три человека — два стояли и говорили, один сидел рядом. Неподалеку находилась машина.

После того, машина резко уехала, отметил свидетель.