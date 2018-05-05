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В Киеве от взрыва гранаты погиб бездомный
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В Киеве от взрыва гранаты погиб бездомный 

Украина.ру 49 минут назад
Фото: Украина.ру
Взрыв произошел по адресу улица Кириловская 117, о чем сообщает Hromadske.ua.
Прогремел взрыв около 00.45. На место прибыли патрульные полицейские, оцепившие место происшествия. Позже приехали группы быстрого реагирования, взрывотехники и медики.
У Києві на вулиці Кирилівській пролунав вибух — загинула одна людина. На місце прибула машина патрульної поліції та очепила місце інциденту pic.twitter.com/YmhwvMKYAQ
— Hromadske.UA (@HromadskeUA) 4 мая 2018 г.
К 01.45 начался допрос свидетелей, которые рассказали о том, что скорее всего погиб бездомный, сидевший на входе во двор на пороге помещения, сдаваемого в аренду.
«Услышали первый хлопок. Даже не хлопок, а что-то жесткое и неприятное. Подумали, что что-то упало. Буквально через минуту-полторы был взрыв. Дернулись все… Человек начал кричать: «Отойдите, у него нет головы», — рассказал один из свидетелей.
У Києві за адресою Кирилівська, 117 пролунав вибух. Одна людина загинула. Свідок Юрій розповів, що чув 2 «хлопки» pic.twitter.com/NlDsstH8Km
— Hromadske.UA (@HromadskeUA) 4 мая 2018 г.
По его словам, в целом было три человека — два стояли и говорили, один сидел рядом. Неподалеку находилась машина.
После того, машина резко уехала, отметил свидетель.
C начала конфликта в Донбассе на Украине резко возросло нелегальное распространение оружия и связанные с этим преступления. Как правило оружие и боеприпасы из зоны конфликта вывозят украинские военнослужащие и националисты.
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