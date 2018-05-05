На строительство Центра парусного спорта в Воронеже выделили 1 млрд рублей 

Проектирование объекта завершится до конца 2018 года. Разработка проектно-сметной документации Центра гребного и парусного спорта, который планируется построить на левом берегу воронежского водохранилища, завершится в 2018 году. Об этом рассказал врио руководителя управления физической культуры и спорта Владимир Кадурин полпреду президента в ЦФО Алексею Гордееву в пятницу, 4 мая. Проект реализуется по программе «Газпром — детям». Средства на начало строительства объекта — около 1 млрд рублей — уже заложены, рассказал Владимир Кадурин. Проектирует центр по заказу ООО «Газпром инвестгазификация» питерское акционерное общество «Проектный институт №1». Стоимость работ составила 55 млн рублей. Спортивный объект станет частью обновленной набережной, концепцию развития которой представили на региональном градостроительном совете в феврале 2016 года. Согласно конкурсной документации, Центр гребного и парусного спорта разместится на улице Арзамасская, 2а. Планируется, что там можно будет не только тренировать спортсменов, но и проводить соревнования регионального и федерального уровня. Центр будет представлять собой комплекс из нескольких объектов. В его состав войдёт эллинг площадью 1,9 тыс. кв. м для хранения 200 парусных судов и 30 судов для гребного спорта, здание с раздевалками, мастерскими, тренерскими, медицинским блоком, буфетом, кладовыми для инвентаря, техническими помещениями и гаражом. Также в него войдёт физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным залом и отдельно стоящее здание для подготовки гребцов академической гребли и занимающихся парусным спортом. Предполагается и строительство группы вспомогательных сооружений: КПП, пункта охраны, наблюдательного пункта спасателя, площадки для установки сборно-разборных трибун на 200 мест, футбольной и волейбольной площадок. Центр гребного и парусного спорта оборудуют плавучими и стационарными причалами, слипами для спуска судов на воду, подъёмными кранами для лодок и катеров, а также открытой площадкой для летнего хранения судов. Длина дистанции для соревнований составит 2,15 тыс. м. Глубина водохранилища на этом участке, согласно проекту, будет достигать 3,5 м. В случае необходимости дно в этом месте углубят. На старте установят вышку для судей, стартовые понтоны, причальные мостики и сходни, ловушки для старта лодок и места для их взвешивания. На финише — еще одну вышку, оборудуют судейскую и пресс-центр, установят информационные табло и устройства видеофиксации, а также трибуны на 150 зрителей. На территории Центра появится пьедестал для награждения спортсменов, а возле береговой линии установят железо-бетонную копию корабля «Гото Предестинация». Центр гребного и парусного спорта станет одним из трёх крупных спортсооружений, которые планируется разместить на левом берегу водохранилища. Так же там, согласно концепции планировки прибрежной территории общей площадью 175 га, появится Центр гребли на байдарках и каноэ и Центр спортивной гимнастики. Кроме того, на набережной построят храмовый комплекс в честь Святителя Митрофана и сухой док для «Гото Предестинации». Там же уже возвели, но еще не сдали в эксплуатацию торговый центр «Европа». Объекты свяжут прогулочными и велосипедными маршрутами, разместят там кафе, спортивные площадки и пункты проката спортинвентаря. Проект планировки территории от Вогрэсовского моста до улицы Димитрова разработал БУ ВО «Нормативно-проектный центр» по заказу регионального управления архитектуры и градостроительства. Ожидается, что на ближайшее десятилетие он станет основой для развития левобережной части города. Елена Гончарова