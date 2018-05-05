В челябинском горсаду имени Пушкина появится аллея связистов

Челябинске , в городском саду имени А. С. Пушкина появится новая аллея связистов, состоящая из одиннадцати голубых елей. Их высадят 7 мая, в День радио, который также считается праздником для представителей всех видов связи.

Начнется мероприятие в 10:00, на торжественной высадке примут участие 11 представителей операторов связи, регионального министерства информации, управления Роскомнадзора

После высадки деревьев состоится торжественное вручение благодарственных писем и грамот работникам отраслей связи за добросовестный труд, профессиональное мастерство и в связи с Днем Радио.