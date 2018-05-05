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Новосибирцы пожаловались на стихийную свалку на берегу озера Спартак в Калининском районе
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Новосибирцы пожаловались на стихийную свалку на берегу озера Спартак в Калининском районе 

ngs.ru 1 час назад
Фото: ngs.ru
На берегу озера Спартак в Калининском районе образовалась стихийная свалка — местные жители борются с ней уже несколько лет.
«Слева в 20 метрах пляж, через дорогу жилой дом и школа, то есть в 30 метрах, — негодует местный житель Евгений Меняйлов. — Вот уже второй год кто-то сгружает десятками грузовиков этот мусор. Просто феноменальная наглость и безнаказанность поражает».
По его словам, местные жители неоднократно жаловались на свалку властям, но результатов не добились. Корреспондент НГС направила запрос в мэрию с просьбой прокомментировать ситуацию.
После наступления весны и апрельских субботников новосибирцы начали жаловаться на горы мусора во дворах домов и на улицах — несколько дней подряд читатели присылали в редакцию НГС фотографии мусорных куч.
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