Новосибирцы пожаловались на стихийную свалку на берегу озера Спартак в Калининском районе

На берегу озера Спартак в Калининском районе образовалась стихийная свалка — местные жители борются с ней уже несколько лет.

«Слева в 20 метрах пляж, через дорогу жилой дом и школа, то есть в 30 метрах, — негодует местный житель Евгений Меняйлов . — Вот уже второй год кто-то сгружает десятками грузовиков этот мусор. Просто феноменальная наглость и безнаказанность поражает».

По его словам, местные жители неоднократно жаловались на свалку властям, но результатов не добились. Корреспондент НГС направила запрос в мэрию с просьбой прокомментировать ситуацию.

После наступления весны и апрельских субботников новосибирцы начали жаловаться на горы мусора во дворах домов и на улицах — несколько дней подряд читатели присылали в редакцию НГС фотографии мусорных куч.