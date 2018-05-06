«Увела мужа у Оли Бузовой!»: Лисова рассказала, как ее обманула Костенко

27-летняя телезвезда Анастасия Лисова неожиданно поделилась мнением о новой жене Дмитрия Тарасова , бывшего мужа ведущей «Дома-2» Ольги Бузовой. Экс-участница скандальной телестройки опубликовала видеоролик, в котором нелицеприятно высказалась о 24-летней Анастасии Костенко , назвав ее нецензурным словом, которое не употребляется в печати. Лисова заявила, что знакомая обманула ее, когда отрицала роман с женатым мужчиной.

Анастасия Лисова довольно давно покинула телепроект «Дом-2», но события из жизни его ведущей Ольги Бузовой ее, как оказалось, весьма волнуют. На днях красавица, которая недавно стала мамой, осудила действия Анастасии Костенко, нынешней жены футболиста «Локомотива» Дмитрия Тарасова. По словам Лисовой, модель обвинили в связи с женатым мужчиной, а ей предложили рассказать об этом в телеэфире. Будучи знакомой с Костенко, она напрямую спросила тезку об отношениях с Дмитрием, который в то время был женат на Ольге Бузовой. Но Анастасия опровергла информацию, отметив, что ее оклеветали и делом будут заниматься юристы.

Вскоре оказалось, что Дмитрий и Анастасия действительно вместе, Тарасов оформил развод, а затем представил избранницу общественности. Пара уже связала себя узами брака, сейчас молодожены ждут рождения дочки. Лисова же подчеркнула, что чувствует себя обманутой и осуждает Костенко за то, что при ее «ангельской внешности» та оказалась весьма продуманной девушкой: «Она благополучно увела мужа у Оли Бузовой!»

Напомним, Тарасов и Костенко неоднократно заявляли, что начали встречаться уже после того как Дмитрий стал свободным мужчиной, но Ольга Бузова также говорила о неверности бывшего возлюбленного. Потому у многих пользователей соцсетей есть причины верить ее словам, которые теперь подтвердила и Анастасия Лисова, хорошая знакомая звезды «Дома-2»: «Что тут скажешь? Каждый за себя в этой жизни». «Главное, чтобы бумерангом не вернулось». «Зачем ты заявила, что она обманула тебя? Не могли решить между собой?» «За своим мужем смотри».

«Хорошо, что рассказала, как она тебя обманула. Пусть все знают!» «У Тарасова уже третья жена, то ли еще будет…» «Олю жалко, некрасиво по отношению к ней». «Дима молодец, что сказать». «Не лезла бы в чужие дела, было бы отлично!» А тем временем в соцсетях многим до сих пор интересны подробности личной жизни Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко. Злопыхатели откровенно насмехаются над влюбленными, иронизируя насчет имени будущей дочки — они советуют назвать ее Ольгой в честь Бузовой.

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