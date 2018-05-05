Ростовские дольщики пожаловались на чиновников и обратились к китайскому застройщику 

Обманутые дольщики жилого комплекса Европейский обратились к крупнейшему международному стройподрядчику — «Всекитайской государственной инженерно-строительной корпорации» с просьбой рассмотреть вопрос достройки их домов. Дольщики в очередной раз решили взять дело в свои руки и помочь властям Ростовской области, ведь в преддверии ЧМ-2018 заниматься «кинутыми» людьми чиновникам некогда. Дольщики ЖК Европейский уже четвертый год ждут решения проблемы. «Сил больше нет! Мы буквально выживаем, отказывая себе во всём. Встречи с нашими представителями чиновники не проводили с февраля. Как говорят, всё будет решаться после Чемпионата. Получается, нашим властям важнее благополучные иностранные болельщики, а не мы, их нищие сограждане!»— говорит Валентина Николаевна, дольщик ЖК Европейский, пенсионер, ветеран труда. Дольщиков крайне обеспокоены, что за время простоя с территории недостроенных домов уже не первый раз совершались попытки хищения стройматериалов. Так, 3 мая, был зафиксирован очередной случай кражи, на стройку были вызваны сотрудники полиции. Возникают опасения, что за время поиска инвесторов, стройку просто растащат по кирпичикам. Дольщики надеются, что их просьбу услышат, а законодательные меры, принятые недавно депутатами, заинтересуют инвесторов за пределами города, раз местные строители не способны помочь им.