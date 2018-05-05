Ещё
50 шлагбаумов установят в дзержинских лесах
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

50 шлагбаумов установят в дзержинских лесах 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Как сообщили агентству новостей Newsroom24 в пресс-службе администрации Дзержинска, об этом 3 мая рассказала директор Дзержинского лесхоза Людмила Захарова в ходе проверки готовности к пожароопасному периоду.
«27 апреля 2018 года между администрацией Дзержинска и ООО «Дзержинский лесхоз» был заключен контракт на оказание услуг по выполнению мероприятий в рамках охраны, защиты и воспроизводства лесов», — заявила она.
Как отметила Захарова, в лесхозе имеются пять пожарных машин с мотопомпами, пять тракторов, автомобили повышенной проходимости, ранцевые огнетушители и трактор-экскаватор. Личный состав также обеспечен граблями, ведрами, пилами, радиосвязью.
Для сохранения леса запланированы изготовление и установка 50 шлагбаумов, десяти стендов с информацией о мерах пожарной безопасности в лесах, прочистка и обновление минерализованных полос общей протяженностью 149,65 км и прокладка минерализованных полос общей протяженностью 163,81 км.
Ранее сообщалось, что третий класс пожароопасности лесов установлен в некоторых районах Нижегородской области.
Newsroom24: последние новости
Работы по гидроизоляции начаты на мосту через Кудьму в Нижегородской области ННГУ посетила делегация Республики Беларусь Отопительный сезон завершили нижегородские станции Группы «Т Плюс»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиян предупредили об аномальной жаре63
РФ призвали готовиться к блокаде Керченского пролива590
Главу МИД ФРГ одёрнули за риторику в отношении РФ52
Израиль сообщил об инциденте с самолетом РФ282
Американцы нанесли новые авиаудары по Сирии360
Видео
03:55
Киркоров ответил недоброжелателям
Шоу-бизнес
01:12
Переговоры Китая и США провалились
Экономика
00:32
Украина выступила с требованием к РФ по задержанному судну
Украина В мире
На Гавайях объявлена эвакуация из-за извержения вулкана
Катастрофы Происшествия
00:32
Украина направила России ноту
Украина В мире
01:28
МЧС предупредило москвичей о ветре
Новости Москвы Общество
03:20
Макаревич оправдался за «бегство» из РФ
Шоу-бизнес
01:12
Пекин уступает под напором Трампа
Экономика Статьи
01:16
Стали известны подробности смерти Сакина
Шоу-бизнес
01:47
«Белые каски» больше не нужны Западу
Ближний Восток Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение