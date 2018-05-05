50 шлагбаумов установят в дзержинских лесах

Как сообщили агентству новостей Newsroom24 в пресс-службе администрации Дзержинска, об этом 3 мая рассказала директор Дзержинского лесхоза Людмила Захарова в ходе проверки готовности к пожароопасному периоду.

«27 апреля 2018 года между администрацией Дзержинска и ООО «Дзержинский лесхоз» был заключен контракт на оказание услуг по выполнению мероприятий в рамках охраны, защиты и воспроизводства лесов», — заявила она.

Как отметила Захарова, в лесхозе имеются пять пожарных машин с мотопомпами, пять тракторов, автомобили повышенной проходимости, ранцевые огнетушители и трактор-экскаватор. Личный состав также обеспечен граблями, ведрами, пилами, радиосвязью.

Для сохранения леса запланированы изготовление и установка 50 шлагбаумов, десяти стендов с информацией о мерах пожарной безопасности в лесах, прочистка и обновление минерализованных полос общей протяженностью 149,65 км и прокладка минерализованных полос общей протяженностью 163,81 км.