Ещё
Во Владивостоке несколько сотен человек вышли на митинг, организованный сторонниками Навального
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Во Владивостоке несколько сотен человек вышли на митинг, организованный сторонниками Навального 

Prim.News 1 час назад
Об этом сообщили сами организаторы.
Участниками митинга, организованного во Владивостоке 5 мая сторонниками оппозиционного политика Алексея Навального, стали несколько сотен человек. «Всё прошло мирно, без задержаний», — сообщается в твиттере «Навальный LIVE».
«Без свободы мысли не может быть никакой мудрости, и никакой гражданской свободы не может быть без свободы слова», — плакат с этой цитатой американского политика Бенджамина Франклина держал один из участников акции. Девушка рядом стояла с плакатом «За свободный Интернет».
12 апреля основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный анонсировал проведение 5 мая митингов и акций протеста по всей стране. Политик призвал выходить «против коррупции, неравенства, цензуры и беззакония».
Prim.News: последние новости
На проведение во Владивостоке светового пиротехнического музыкального шоу «Стихия в Океане» выделили 3,5 млн рублей Приморья не оказалось среди регионов-лидеров по укусам клещей в 2018 году В ТИНРО-Центре прокомментировали предстоящие публичные слушания по отлову морских млекопитающих
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиян предупредили об аномальной жаре63
РФ призвали готовиться к блокаде Керченского пролива590
Главу МИД ФРГ одёрнули за риторику в отношении РФ52
Израиль сообщил об инциденте с самолетом РФ282
Американцы нанесли новые авиаудары по Сирии360
Видео
03:55
Киркоров ответил недоброжелателям
Шоу-бизнес
01:12
Переговоры Китая и США провалились
Экономика
00:32
Украина выступила с требованием к РФ по задержанному судну
Украина В мире
На Гавайях объявлена эвакуация из-за извержения вулкана
Катастрофы Происшествия
00:32
Украина направила России ноту
Украина В мире
01:28
МЧС предупредило москвичей о ветре
Новости Москвы Общество
03:20
Макаревич оправдался за «бегство» из РФ
Шоу-бизнес
01:12
Пекин уступает под напором Трампа
Экономика Статьи
01:16
Стали известны подробности смерти Сакина
Шоу-бизнес
01:47
«Белые каски» больше не нужны Западу
Ближний Восток Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение