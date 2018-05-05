Во Владивостоке несколько сотен человек вышли на митинг, организованный сторонниками Навального

Об этом сообщили сами организаторы. Участниками митинга, организованного во Владивостоке 5 мая сторонниками оппозиционного политика Алексея Навального , стали несколько сотен человек. «Всё прошло мирно, без задержаний», — сообщается в твиттере «Навальный LIVE». «Без свободы мысли не может быть никакой мудрости, и никакой гражданской свободы не может быть без свободы слова», — плакат с этой цитатой американского политика Бенджамина Франклина держал один из участников акции. Девушка рядом стояла с плакатом «За свободный Интернет». 12 апреля основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный анонсировал проведение 5 мая митингов и акций протеста по всей стране. Политик призвал выходить «против коррупции, неравенства, цензуры и беззакония».