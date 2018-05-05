Депутат Госдумы — за переработку ямальского вторсырья. Холявщиков просит не беспокоится0

Союз оленеводов Ямала предложил депутату Госдумы РФ Владимиру Пушкареву инициировать разработку и принятие федеральной программы по утилизации и переработке твердых бытовых отходов. С таким предложением к депутату, который работает на Ямале в рамках региональной недели, обратился руководитель организации Тимур Акчурин.

По его словам Союза оленеводов ЯНАО не бездействует и реализует различные проекты в сфере экологии, руководствуясь главным девизом — сохранить пастбища для будущих поколений. Эту позицию Тимур Акчурин поясняет просто: без пастбища нет оленя, без оленя нет человека — коренного жителя. Один из проектов организации напрямую касается повышения уровня образованности оленеводов: вместе с факторщиками и общинниками доставляют книги различного жанра, в том числе и образовательную литературу, в каждый чум. Второй проект — это сбор макулатуры, причем инициировали его ямальские школьники. С их помощью ежегодно собирается 5 тонн макулатуры, но это только малая часть возможных объемов. Но вот где перерабатывать ценное сырье — неизвестно.

«Раньше переработкой макулатуры занималась «66 параллель», выпускали туалетную бумагу. Сейчас они не работают, но успешная практика есть и её нужно реанимировать. В восточной части переработка на должном уровне, а вот в западной — хромает. Возможно, налаживать перерабатывающее производство здесь экономически невыгодно, значит нужно решать вопрос с переработкой в других регионах. Макулатуры немеряно, справиться с такими объемами самостоятельно мы не сможем», — рассказал Тимур Акчурин.

Депутат Владимир Пушкарев такие обращения приветствует, они поднимают глобальные проблемы, важные не только для региона, но и всей страны. По его наблюдениям, большая часть обращений традиционно касается жилья — это вопросы переселения из ветхих домов, реже обращаются обманутые дольщики, поступают жалобы на управляющие компании.

«В случаях, когда спор заходит достаточно далеко, приходится прибегать к силовым методам и обращаться за помощью в прокуратуру . По некоторым вопросам приходится обращаться в профильные министерства, и тогда, казалось бы, точечные вопросы решаются законодательно в течение года. Конечно, всегда стараешься максимально помочь, но бывают и курьезные случаи. Например, гражданин просил помочь продать за очень большие деньги квартиру, собственником которой не является», — смеется депутат.

Коллективные обращения чаще касаются экологических проблем. В этом году проект контроля за несанкционированными свалками и их ликвидации значительно расширится, в нем будут участвовать восемь крупных ямальских городов.

Горохова своя