Велосипедисты Орла готовятся к «Велодню-2018»

Массовый велосипедный заезд пройдёт в областном центре 20 мая, сообщает пресс-служба администрации города.

В нём смогут принять участие все любители двухколесного транспорта. По традиции основной целью акции является пропаганда и популяризация здорового образа жизни и позиционирование велосипеда как экологически чистой альтернативы автомобилю.

Регистрация участников стартует на площади Ленина в 11.00. В это же время в центре Орла пройдёт развлекательная программа с конкурсами и призами.

В 13.30 будет дан старт заезду. Участники велопробега проедут по маршруту: пл. Ленина — ул. Максима Горького — ул. 60 лет Октября — ул. Герцена — ул. Московская — ул. Гостиная — ул. Карачевская — ул. 1-я Посадская — ул. Тургенева — ул. Брестская — ул. Максима Горького. Обратно на площадь Ленина участники акции вернутся к 14.30, где будут подведены итоги гонки и определены лучшие велосипедисты.

Напомним, 20 мая, с 13.30 до 14.30 будет запрещено движение по маршруту следования колонны велосипедистов.