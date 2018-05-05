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Велосипедисты Орла готовятся к «Велодню-2018»
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Велосипедисты Орла готовятся к «Велодню-2018» 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
Массовый велосипедный заезд пройдёт в областном центре 20 мая, сообщает пресс-служба администрации города.
В нём смогут принять участие все любители двухколесного транспорта. По традиции основной целью акции является пропаганда и популяризация здорового образа жизни и позиционирование велосипеда как экологически чистой альтернативы автомобилю.
Регистрация участников стартует на площади Ленина в 11.00. В это же время в центре Орла пройдёт развлекательная программа с конкурсами и призами.
В 13.30 будет дан старт заезду. Участники велопробега проедут по маршруту: пл. Ленина — ул. Максима Горького — ул. 60 лет Октября — ул. Герцена — ул. Московская — ул. Гостиная — ул. Карачевская — ул. 1-я Посадская — ул. Тургенева — ул. Брестская — ул. Максима Горького. Обратно на площадь Ленина участники акции вернутся к 14.30, где будут подведены итоги гонки и определены лучшие велосипедисты.
Напомним, 20 мая, с 13.30 до 14.30 будет запрещено движение по маршруту следования колонны велосипедистов.
Сообщение Велосипедисты Орла готовятся к «Велодню-2018» появились сначала на РИА 57.
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