Ряд электричек Белорусского направления МЖД частично отменен по техническим причинам

Об этом сообщает пресс-служба ОАО «Центральная ППК» в официальном аккаунте компании в Twitter.

«По техническим причинам затруднено движение поездов на Белорусском направлении. Частичная отмена поезда №6502 Голицыно-Москва на участке Кунцево-Бородино, поезда №6323 Москва-Бородино на участке Кунцево-Бородино, поезда №6324 Бородино-Москва на участке Голицыно-Москва и поезда №6326 Бородино-Москва на участке Голицыно-Москва», — говорится в сообщении.

«5 мая в 8:20 от оперативного дежурного МЖД в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о задержке в движении электропоездов по адресу: Московская область, Одинцовский муниципальный район, перегон «Одинцово-Кунцево». Дальнейшая информация уточняется», — сказали в ведомстве.