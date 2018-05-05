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Ряд электричек Белорусского направления МЖД частично отменен по техническим причинам
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Ряд электричек Белорусского направления МЖД частично отменен по техническим причинам 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: MosDay.ru
Об этом сообщает пресс-служба ОАО «Центральная ППК» в официальном аккаунте компании в Twitter.
«По техническим причинам затруднено движение поездов на Белорусском направлении. Частичная отмена поезда №6502 Голицыно-Москва на участке Кунцево-Бородино, поезда №6323 Москва-Бородино на участке Кунцево-Бородино, поезда №6324 Бородино-Москва на участке Голицыно-Москва и поезда №6326 Бородино-Москва на участке Голицыно-Москва», — говорится в сообщении.
В свою очередь, в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области сообщили о происшествии на железной дороге в Одинцовском муниципальном районе.
«5 мая в 8:20 от оперативного дежурного МЖД в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о задержке в движении электропоездов по адресу: Московская область, Одинцовский муниципальный район, перегон «Одинцово-Кунцево». Дальнейшая информация уточняется», — сказали в ведомстве.
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