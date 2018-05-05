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Виктор Нестеров дал поручение уже на следующей неделе запустить поливомоечные машины для влажной уборки основных магистралей города
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Виктор Нестеров дал поручение уже на следующей неделе запустить поливомоечные машины для влажной уборки основных магистралей города 

Нижегородская правда 1 час назад
Фото: Нижегородская правда
4 мая глава администрации Дзержинска Виктор Нестеров провел выездное совещание по вопросу подготовки городских территорий к празднованию Дня Победы.
Во время обхода глава администрации оценил благоустройство территорий по маршруту следования «Бессмертного полка» — от площади Дзержинского до к площади Героев, а также благоустройство парка «Радуга» и улицы Кирова. Особое внимание Виктор Нестеров уделил качеству асфальтового покрытия, дорожной разметки, побелки стволов деревьев, а также украшению световых опор.
«Город готовится к празднованию самого почитаемого праздника в нашей стране — Дня Победы. Ежегодно к этой важной дате Дзержинск оживает и расцветает яркими красками. Я думаю, дзержинцы уже заметили позитивные изменения», — отметил он.
По словам директора МБУ «Город» Арины Ражиной, работы по благоустройству завершены на 90%.
«Уже проведена уборка смёта. В настоящее время ведутся работы по побелке бордюрных камней вдоль проезжих частей, по побелке стволов деревьев, стрижке кустарника, подготовке газонов и клумб к высаживанию цветников. В начале следующей недели мы будем активно высаживать цветы, рассаду нам уже завезли, — сообщила она. — На площади Героев готовится «цветочная» звезда. В этом году мы впервые сделаем из цветной щепы или цветной гальки георгиевскую ленту».
По итогам обхода Виктор Нестеров дал поручение уже на следующей неделе запустить поливомоечные машины для влажной уборки основных магистралей города.
«Готовность городских территорий к празднованию Дня Победы оцениваю на твердую «четверку». Есть небольшие замечания, которые в ближайшее время должны быть устранены. Думаю, что даже если где-то чуть-чуть не успеем, то ко Дню города обязательно все будет вычищено и подготовлено», — заявил глава администрации.
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