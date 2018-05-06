Ещё
Авиация пропустила генеральную репетицию парада из-за дождя
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Авиация пропустила генеральную репетицию парада из-за дождя 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Военно-космические силы России пропустили генеральную репетицию парада Победы на Красной площади из-за плохой погоды. Об этом сообщили ТАСС в Минобороны.
В ведомстве пояснили, что воздушная техника уже вылетела с аэродромов базирования, когда было принято решение отменить их участие в репетиции. Специалисты сочли, что в условиях дождя и низкой облачности летчикам будет небезопасно работать над городом на низких скоростях и высотах.
Всего в параде примут участие 75 боевых машин, которые базируются на восьми аэродромах. В их числе будут истребители новейшие пятого поколения Су-57 и истребители-перехватчики МиГ-31К, модернизированные под гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал».
Ранее сообщалось, что на параде Победы в Москве впервые покажут ударные и разведывательные беспилотники «Катран» и «Корсар», боевую машину поддержки танков «Терминатор» и бронеавтомобили «Урал» и «Патруль».
Последние новости
Трамп призвал Россию готовиться сбивать американские ракеты Медведев похвалился шестью годами покорения вершин Цены на одежду вырастут из-за обвала рубля
Комментарии  Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кремль подавил оппозицию секретным инструментом1608
Умер Владимир Сапунов14
Порошенко обвинили в очередном вранье про армию255
Украине запретили использовать «Джавелины»248
Американский беспилотник «нацелился» на Донбасс212
Видео
00:18
Кремль подавил оппозицию секретным инструментом
Общество Конфликты
00:35
Пропавший Ярошенко нашелся в карцере
Происшествия
01:12
«ВИМ-Авиа» заявил об исчезновении руководства
Происшествия
00:23
Порошенко обвинили в очередном вранье про армию
Украина Армия
01:07
Украине запретили использовать «Джавелины»
Оружие Армия
00:16
Рэпер Pharaoh пнул фаната в лицо
Шоу-бизнес
00:36
Трампа не позовут на похороны Маккейна
В мире Другое
04:43
Хабенский устроил перепалку с журналисткой за вопрос о зрителях «Собибора»
Другое
01:41
Глава МИД Турции заговорил по-русски
В мире Ближний Восток
00:43
Макрон захотел «исторического диалога с Путиным»
Политика Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение