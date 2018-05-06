В центре Курска продают бар и не построенную гостиницу

Речь идет о комплексе увеселительных заведений «Старый клен». Продавец просит 50 000 000 рублей.

Потенциальному покупателю предлагают приобрести не только сам бар, но и сопутствующие здания. Продавец утверждает, что имеется план реконструкции и строительства в этом месте гостиницы, согласованный с городской администрацией. При этом в объявлении говорится, что на участок и на здания имеются все необходимые документы о собственности.