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В центре Курска продают бар и не построенную гостиницу
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В центре Курска продают бар и не построенную гостиницу 

Курские известия 1 час назад
Фото: Курские известия
Речь идет о комплексе увеселительных заведений «Старый клен». Продавец просит 50 000 000 рублей.
Потенциальному покупателю предлагают приобрести не только сам бар, но и сопутствующие здания. Продавец утверждает, что имеется план реконструкции и строительства в этом месте гостиницы, согласованный с городской администрацией. При этом в объявлении говорится, что на участок и на здания имеются все необходимые документы о собственности.
О причинах продажи не сообщается. Однако многие эксперты в градостроительном деле это связывают с реконструкцией стадиона «Трудовые резервы». Так или иначе, официальных комментариев от представителей Администрации Курска пока нет.
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