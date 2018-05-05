Как советские студенты в 1970 году угнали самолет в Турцию

Угон воздушного судна — это всегда ЧП государственного масштаба. Тем не менее в Советском Союзе долгое время считалось, что подобные инциденты могут происходить только на загнивающем Западе. События 1970-х годов резко изменили это мнение, а угон самолета в Турцию студентами и вовсе шокировал всю страну.

Подготовка преступления

Попытки угонов гражданских самолетов из СССР предпринимались и до 1970-х годов, но злоумышленники, как правило, терпели фиаско. Первый успешный угон воздушного судна за рубеж был осуществлен отцом и сыном Бразинскасами в 1970 году с территории Крыма . При захвате самолета была убита стюардесса. Очевидно, этот случай и подтолкнул двух студентов из Керчи — Виталия Поздеева и Николая Гилева — к принятию окончательного решения о давно планировавшейся акции аналогичного характера. Отлично понимая, что после преступления литовцев меры безопасности в аэропортах Крыма будут существенно усилены, молодые люди ускорили подготовительные мероприятия к собственному угону самолета. В то же время студенты поступили намного умнее своих предшественников. Они не собирались связываться с крупным пассажирским лайнером. Молодые люди отлично знали, что между Керчью и Краснодаром регулярно курсируют небольшие гражданские самолеты Let L-200 (чешского производства), рассчитанные только на пилота и четверых пассажиров. Билеты на такие перелеты стоили копейки, а научиться управлять подобным самолетом можно было на курсах в ДОСААФ

Николай Гилев слетал на разведку в Краснодар. В преступный замысел молодых людей входил угон самолета, перелет через Черное море в Турцию и намерение просить политическое убежище в США . Преступление наметили на 27 октября 1970 года. Чтобы избежать возможных жертв, молодые люди приобрели на нужный им рейс три билета. Два для себя и один для несуществующего пассажира с ребенком. Таким образом, в самолете должны были оказаться только пилот и двое угонщиков. Однако в самый последний момент в планы злоумышленников вмешалась сама судьба. В кассе аэропорта заметили, что регистрацию прошли только два человека, и продали билет на свободное место спешившему в Краснодар Юрию Дербеневу.

Побег

Едва самолет поднялся в воздух с аэродрома «Морава» в Керчи, угонщики приняли решение действовать по обстановке не взирая на присутствие третьего пассажира. На голову пилоту был наброшен мешок, а Юрий Дербенев под угрозой ножа оказался крепко связан веревкой. Угонщики заставили пилота отдать им штурвал, направив воздушное судно в сторону Турции. Правда, злоумышленники быстро сообразили, что самостоятельно долететь до Турции у них не получится. Под угрозой расправы молодые люди заставили пилота вернуться к управлению самолетом, взяв курс на Синоп. Перелет прошел удачно. Воздушное судно совершило посадку на военной базе США. При этом необходимо отметить, что как впоследствии отмечали следователи, серьезных поводов для побега у Виталия Позднеева и Николая Гилева не было. Они оба были из приличных семей и обладали многими материальными благами, которые не могли себе позволить другие студенты Советского Союза: дорогой одеждой, магнитофонами, мотоциклами. На преступление их толкнул обычный авантюризм и желание шикарной жизни, которая, как думали студенты, ждала их с распростертыми объятиями, едва они пересекут границу СССР. Самое интересное, что молодые люди и до своего воздушного побега пытались бежать из страны, но безуспешно. Николай Гилев неудачно пробовал стать участником океанографической экспедиции. В свою очередь Виталий Позднеев, за год до угона самолета пробрался на теплоход «Армения» следующего в Турцию. Возможно, он и достиг бы вожделенного берега, но оказалось, что у него морская болезнь. Студент был вынужден сойти на берег в Одессе. Была и третья совместная попытка достигнуть Турции на круизном лайнере, но злоумышленников обнаружил матрос, и они бежали.

Разочарование