ВМЗ выпустил 10-миллионную тонну горячекатаного рулона

ВЫКСАВМЗ выпустил 10-миллионную тонну горячекатаного рулонаВыксунский металлургический завод произвел 10 млн тонн горячекатаных стальных рулонов с момента ввода в эксплуатацию литейно-проектного комплекса (ЛПК). ЛПК начал работу в октябре 2008 года и стал первым металлургическим заводом, построенным в новейшей истории России

«В течение последних лет коллектив литейно-прокатного комплекса ВМЗ установил десятки производственных рекордов, а объемы выпуска стали неоднократно превышали расчётную мощность комплекса. Собственное производство стали позволяет нам более оперативно реагировать на потребности рынка и поставлять качественную трубную продукцию нашим клиентам в минимальные сроки», — отметил руководитель коммерческого департамента Объединенной металлургической компании Эдуард Степанцов.