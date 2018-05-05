В Барнауле за один день кто-то отремонтировал автодорогу «старого моста»

Ремонт дорожного покрытия «старого моста» был сделан накануне, на первых майских праздниках. Но кто его сделал и по чьей инициативе, пока выяснить не удалось.

Известно, что после иска мэрии, «старый мост», дорожное покрытие которого было разбито после зимнего сезона, был передан Росимуществу , но там отрицают свою причастить к проведённым ремонтным работам, сообщает «Политсибру» . Краевые и муниципальные власти так ответили, что ремонтных работ не проводили и не знают, кто заделал ямы.

Представитель правительства Алтайского края Андрей Ляпунов прокомментировал «Политсибру», что необходимость ремонта «старого моста» высказывалась на уровне края, и предложил обратиться за информацией в региональное управление Росимущества.

В региональном управлении Росимущества так же «открестились» от ремонтных работ.

Однако руководитель одной из государственных дорожных компаний Алтайского края сообщил, что «старый мост» был отремонтирован по распоряжению краевого правительства одной из государственных компаний региона. Были ли на ремонт потрачены деньги из краевого бюджета, источник уточнить не смог.