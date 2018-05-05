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Парашют для БПЛА обезопасит людей на земле
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Парашют для БПЛА обезопасит людей на земле 

AirCargoNews.ru 1 час назад
Фото: AirCargoNews.ru
В то время как БПЛА все чаще используются вблизи большого скопления людей, Федеральное авиационное агентство США (FAA) продолжает накладывать запреты на полеты таких конструкций непосредственно над людьми. Для получения послаблений со стороны FAA компания Indemnis разработала быстро разворачивающийся парашют, которой может быть приведен в действие даже если дрон резко меняет положение или переворачивается, благодаря чему полеты над людьми становятся не так для них опасными. Использовать парашюты для дронов сама по себе не новая идея, но до сих пор она служила не для обеспечения безопасности людей или объектов на земле, а для сохранения целостности самой конструкции БПЛА. Хотя, по утверждению Indemnis, до сих пор ни одна система не обеспечивала полной сохранности дронов в случае потери над ними контроля. Система Nexus раскрывает купол парашюта в течение 30 миллисекунд после получения сигнала при помощи баллона со сжатым воздухом, но в следующих вариантах рассматривается возможность раскрытия при помощи пиропатрона. Парашют выстреливается через трубку из легкой ткани, которая находится вне области вращения несущих винтов. Система может активироваться вручную либо автоматически, если полет дрона выйдет за стандартные параметры. Nexus в основном автономен, но потребляет небольшое количество энергии от батареи дрона. Indemnis намерен запустить систему в серийное производство до конца этого года.
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