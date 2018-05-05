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Глава УБДД Ташкента покинул свой пост
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Глава УБДД Ташкента покинул свой пост 

Sputnik Таджикистан 1 час назад
Фото: Sputnik Таджикистан
ДУШАНБЕ, 5 мая — Sputnik. Начальник Управления безопасности дорожного движения Ташкента (бывшее ГАИ — прим. редакции) полковник Барат Маменов оставил свой пост, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Эту информацию агентству подтвердил представитель Информационного мультимедийного центра ГУВД Ташкента.
"Сейчас обязанности главы исполняет первый заместитель начальника Управления безопасности дорожного движения Ташкента Жамшид Жураев", — отметил собеседник.
Напомним, ранее В Генеральной прокуратуре Узбекистана произошли очередные перестановки.
Так был назначен новый начальник ключевого департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов. Им стал старший советник юстиции Акмалхужа Мавлонов. Ранее он занимал должность прокурора Хорезмской области.
Департамент является подразделением финансовой разведки правоохранительного типа и осуществляет комплекс мер в сфере борьбы с легализацией незаконных доходов, финансированием террористической деятельности, налоговыми и валютными преступлениями.
В структуре Департамента консолидированы подразделения по финансовому анализу, оперативно-розыскной деятельности и дознанию, что обеспечивает законченный цикл по противодействию отмыванию денег от получения сообщения о подозрительной операции до возбуждения уголовного дела в рамках одного ведомства.
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