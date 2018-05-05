В Курганской области открылась навигация, но лед еще не сошел

Реки Курганской области освободились ото льда, но на многих из озер лед еще сошел не полностью.

Сотрудники Центра Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) МЧС России по Курганской области сообщают, что в соответствии с решениями Комиссии по чрезвычайным ситуациям Правительства Курганской области все места массового выхода людей на лед закрыты в связи с устойчивыми положительными температурами, а с 5 мая на территории Курганской области открывается навигация.

Инспекторский состав Центра ГИМС, спасатели ежедневно мониторят обстановку на водоемах, организованы рейды и патрулирования мобильных спасательных групп; проведение лекции с различными категориями населения, беседы, инструктажи; выдаются памятки охотникам и рыболовам; проводится агитационно-пропагандистская работа с привлечением средств массовой информации, громкой связи и трансляций видеороликов в местах массового пребывания людей, лекционные занятия с охватом как учащегося, так и педагогического состава школ, дошкольных детских учреждений, предприятий; направляются дополнительные методические рекомендации, тематические плакаты по безопасности на водных объектах для оформления уголков безопасности в классах ОБЖ по правилам поведения в период весеннего льда, а также по правилам безопасности на воде в преддверии купального сезона 2018 года.

«Родителям необходимо усилить разъяснительную работы по безопасности с детьми, не оставлять малолетних детей без присмотра, а рыбакам в настоящее время, категорически отказаться даже от идеи ловли рыбы со льда», — настоятельно рекомендует начальник Центра ГИМС Эдуард Конюшок.

Сотрудники МЧС России в очередной раз обращаются к гостям и жителям Зауралья: «Выход на лед в данное время года категорически запрещен. Граждане, не подвергайте себя смертельной опасности и, несмотря на комплекс проводимых профилактических мероприятий, помните, что ответственность за сохранность жизни и здоровья себя и своих близких несете вы сами!».

Информация предоставлена пресс-службой ГУ МЧС России по Курганской области

Использовано фото с сайта fabulae.ru