Уфа цветочная: на проспекте Октября расцвели ирисы и тюльпаны

В башкирскую столицу наконец-то пришло тепло, и на радость уфимцам на проспекте Октября расцвели тюльпаны и ирисы. Появление этих маленьких, но смелых вестников весны поднимает настроение и радует жителей города и гостей столицы.

— Коммунальщики уже приступили к оформлению клумб. Как только погода стабилизируется, яркие петунии, циннии, бегонии и другие однолетники украсят цветники на основных транспортных магистралях города проспекте Салавата Юлаева, улицах Менделеева, Комсомольская и Лесотехникума, — пояснили в городской администрации.

Всего в теплицах Горзеленхоза свыше 100 тысяч однолетних цветов. Сейчас растения проходят период адаптации. Недавно их пересадили из оранжереи в теплицы. Цветы неприхотливые, но требуют ежедневного ухода.