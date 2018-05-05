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Уфа цветочная: на проспекте Октября расцвели ирисы и тюльпаны
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Уфа цветочная: на проспекте Октября расцвели ирисы и тюльпаны 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
В башкирскую столицу наконец-то пришло тепло, и на радость уфимцам на проспекте Октября расцвели тюльпаны и ирисы. Появление этих маленьких, но смелых вестников весны поднимает настроение и радует жителей города и гостей столицы.
— Коммунальщики уже приступили к оформлению клумб. Как только погода стабилизируется, яркие петунии, циннии, бегонии и другие однолетники украсят цветники на основных транспортных магистралях города проспекте Салавата Юлаева, улицах Менделеева, Комсомольская и Лесотехникума, — пояснили в городской администрации.
Всего в теплицах Горзеленхоза свыше 100 тысяч однолетних цветов. Сейчас растения проходят период адаптации. Недавно их пересадили из оранжереи в теплицы. Цветы неприхотливые, но требуют ежедневного ухода.
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