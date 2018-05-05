Разбившийся щенок и угрозы убийством. Кто скинул собаку с балкона в Перми и чем это обернулось

Трехмесячного щенка Грету выкинули с балкона 13 этажа, собака разбилась насмерть. Инцидент произошел в пермском микрорайоне Гайва еще 23 апреля, но до сих пор не понятно, кто это сделал. Многие местные жители обвиняют во всем сироту, молодую мать Олесю, но девушка говорит, что не причастна к трагедии. Олеся боится, что те, кто пишет ей «тысячи сообщений в день» с угрозами, действительно причинят вред ей и ее ребенку. Чтобы защитить себя и дочь от злых людей, Олеся решила рассказать 59.ru, кто стал причиной смерти собаки.

Что случилось?

Трехмесячного щенка выкинули с балкона 13 этажа новостройки на улице Маршала Толбухина поздно вечером 23 апреля. В соцсетях после этого писали: «Когда мы подошли к нему, он уже был мертв, так как переломы всех частей тела, головы, несовместимы с жизнью. Даже жутко, что мы живем рядом с такими ***, каким извергом надо быть, чтобы совершить такую жестокость по отношению к тому, кто слаб и зависит от тебя!»

Собака упала далеко от стен дома, на парковке, поэтому жильцы считают, что ее именно сбросили. Момент падения зафиксировала видеокамера, установленная на доме.

— Если бы собака выпрыгнула сама, она бы упала прямо у дома. Чтобы она долетела до машин, ей надо было придать большое ускорение. Это явно сделал человек, — считает уборщица дома.

Откуда сбросили собаку?

Очевидцы в соцсетях сообщили, что собака упала с 13 этажа. Местные жители вычислили, что квартира, откуда скинули собаку, принадлежит 20-летней Олесе, которая живет вместе с двухлетней дочерью и гражданским мужем. Олеся — сирота, получила квартиру от государства.

Кого винят в трагедии?

В первую очередь, подозрение местных жителей пало на владелицу квартиры Олесю и ее супруга. Также звучала версия о том, что собаку с балкона скинула гостья семьи, которая на момент трагедии жила в их квартире.

— Олеся вряд ли могла выкинуть собаку. Она не такая. А вот ее, так называемый муж, мог. Он бывает агрессивным. Он и Олесю метелил так, что она по всей квартире летала, и кошку из окна швырял. Кошке повезло — она выжила, зацепилась за дерево, а вот собаке — не очень, — вспоминает уборщица дома. — Этот сожитель здесь всем уже надоел. Как он появился — вечные пьянки, гулянки, крики. Один раз с дружками открутил вентили на трубе в подъезде, так что весь этаж был в воде. Соседи несколько раз вызывали полицию, чтобы его утихомирить. То, что гостья могла такое учудить, я тоже не исключаю.

Сосед Олеси Александр также не верит в причастность девушки к смерти щенка.

— Олеся — добрая девушка. Мы познакомились, когда она предложила помочь мне заехать в лифт (Саша передвигается на коляске, — прим. ред.). Разговорились, подружились, — говорит молодой человек. — Она часто ходит ко мне в гости, я к ней тоже. Не верю, что Олеся могла такое сделать.

Опекун Олеси, которая до совершеннолетия воспитывала ее, также считает, что Олеся не могла скинуть собаку с балкона — «Она бы так не сделала».

Александр не отрицает, что супруг Олеси иногда бывает агрессивным, но считает, что собаку скинул с балкона не он.

— Да, между ними всякое было. Но выкинуть собаку он не мог — они оба в тот момент были не дома, а у подруги на 11 этаже. Я знаю это точно, — говорит парень. — Олеся говорит, что в их квартиру ненадолго ходила родственница ее мужа Татьяна (имя изменено, — прим. ред.). Наверное, это она скинула собаку.

Что говорит Олеся?

— Я всю жизнь мечтала о собаке. Когда она у меня, наконец, появилась, я была очень счастлива, любила ее. Муж и дочка тоже хорошо к ней относились, — рассказывает девушка. — 23 апреля к нам в гости пришла соседка с 11 этажа Женя (имя изменено, — прим.ред.), была еще Татьяна — родственница мужа, которая временно жила у нас. Сначала мы посидели у нас в квартире, потом сходили в магазин и пошли к соседке на 11-й, общались там. Моей дочке понадобился чистый подгузник, и я попросила соседку подняться к нам и принести его. Татьяна вызвалась пойти с ней.

По словам Олеси, соседка рассказала ей, что, когда они подошли к двери, собака начала лаять, и это разозлило Татьяну.

— Когда они открыли дверь, Таня стала кричать на собаку, говорить, что сейчас выкинет ее. Соседка подумала, что Таня шутит, не обратила на это внимания, и пошла за подгузником в комнату ребенка, — пересказала события того вечера Олеся. — Женя слышала, что Татьяна гонит собаку на балкон и решила, что та хочет запереть Грету. Потом соседка решила выйти на балкон покурить, но Татьяна не пускала ее. Когда Женя все-таки вышла и посмотрела вниз, она увидела, что щенок лежит внизу на асфальте, а вокруг уже толпятся люди. В итоге Таня попросила Женю ничего мне не говорить, сказав, что сама расскажет о своем поступке.

Но в результате хозяйка квартиры узнала о том, что с ее балкона сбросили собаку, только на следующий день, 24 апреля.

— Мы ночевали у соседки на 11 этаже, поэтому не сразу поняли, что произошло. О смерти Греты мне сообщил сосед. Татьяны в этот момент рядом не было, она уже ушла. Я дозвонилась до нее только днем, — говорит молодая мать. — Она просила, чтобы мы не рассказывали о том, что собаку скинула она, потому что ее дети находятся в приюте, и, если это всплывет, ей их не вернут. Я написала на Таню заявление в полицию за жестокое обращение с животным.

Где сейчас Татьяна?

После смерти собаки Татьяна больше не появлялась в квартире Олеси.

— Сейчас мы не общаемся. Я не хочу иметь ничего общего с этим человеком, — заявляет девушка. — Всем знакомым Татьяна сказала, что поехала к своим родственникам на станцию Чайковская, но мне сказали, что ее там нет.

Связаться с той, кого хозяйка квартиры называет виновной в смерти щенка, не удалось — девушка сменила номер телефона, а в социальных сетях не появляется уже несколько дней.

Взялась ли полиция за расследование смерти щенка?

В краевом МВД 59.ru сообщили, что по факту смерти щенка начали проверки. Пока она не завершена. По словам Олеси, участковый рассказал ей, что Татьяна призналась в том, что сбросила собаку с балкона, но в полиции эту информацию пока не подтвердили.

Как сейчас живет семья, из квартиры которой выкинули собаку?

По признанию Олеси, после гибели Греты на ее семью началась настоящая травля. На протяжении почти недели девушка боялась выходить на улицу и сидела с ребенком дома.

— В соцсети мне приходят тысячи писем каждый день. Люди желают мне и моей дочери страшных мук, грозятся перерезать горло, убить нас обеих, — пожаловалась Олеся. — На улицах на меня смотрят враждебно, но пока к реальным действиям не переходили. Если честно, я очень боюсь за наши с ребенком жизни и здоровье. Я хочу, чтобы эта история поскорее закончилась и нам дали нормально жить.

Почему Олеся оказалась в такой ситуации?

Сосед Олеси Александр считает, что виной всему неприспособленность девушки к жизни.

— Олеся все время ищет любви, заботы, ей нужен человек, который может взять ее за руку и повести вперед, будет принимать за нее решения. Говорит, что у нее нет сил самостоятельно что-то решать. Олесе помогает ее опекун, которая готова отдать для нее последнее, соседи, отдел опеки, но этого оказывается недостаточно, — рассказал Александр. — Олеся очень доверчивая, поэтому иногда связывается не с теми, кто ей нужен, попадает не в самые удачные компании. Из-за этого происходят такие истории. Я считаю, что Олесе нужно грамотное сопровождение — человек из соцслужбы, который будет направлять ее, подсказывать, что нужно делать, не давать совершить ошибку. Если за ней будут присматривать, помогать, она сможет хорошо жить. А еще я очень прошу людей перестать нападать на Олесю и ее дочь. Да, случилась трагедия, умерла собака, мне тоже ее очень жалко. Но при чем здесь ребенок? Почему нужно угрожать ему? Олеся не изверг, просто она запуталась и ей нужна помощь.