Сколько во время Кавказской войны уехало горцев в Османскую империю

Кавказская война девятнадцатого столетия, продлившаяся почти полвека, вызвала отъезд коренного населения в Османскую империю — так называемое мухаджирство, то есть выезд мусульман из недружественного окружения в мусульманскую страну. Процесс этот был болезненным для кавказских народов и вызвал долгий демографический спад.

Точное количество горского населения, проживавшего в те годы на Северном Кавказе, назвать сложно. Переписи горцы всячески сопротивлялись, считая, что это не нужно и даже вредно. А если не было возможности сопротивляться — обманывали, завышая или занижая цифры. Поэтому все цифры, которые приводились в докладах русских чиновников, брались примерно, «на глазок». Об этом в своих «Воспоминаниях кавказского офицера» писал барон Федор Торнау. [С-BLOCK]

Согласно официальным данным, опубликованным в «Истории народов Северного Кавказа» (издательство «Наука», 1988 год), в 1831 году на Кавказе проживало 16 000 в осетин. По неточным данным за 1840 год проживало 38 000 ингушей и 138 000 чеченцев. Согласно данным пятидесятых годов адыгов проживало больше 50 000, карачаевцев — около 15 000, балкарцев — 9 000. По данным 1860-го года в Дагестане жило почти полмиллиона человек.

В самом конце XVII века на Северном Кавказе разразилась эпидемия чумы, которая унесла много жизней. Но сколько именно — доподлинно неизвестно. Историки указывают, что на убыль населения также влияли междоусобные войны и продажа людей в рабство.

Отношение Российской империи

В правительстве Российской империи относились к массовому переселению мусульман (мухаджирству) по-разному. При правлении императоров Александра I и Николая I — отрицательно. По-видимому, в это время еще была жива надежда, что воинственные горцы смирятся. О фактах исхода магометан докладывали на самый верх, и власти пытались предотвратить такие случаи. Но после прихода к власти императора Александра III политика в отношении мухаджирства горцев изменилась.

Русские власти способствовали эмиграции горцев, были случаи откровенного притеснения местных, переселение их из горных районов на равнины, стеснение в земельных наделах. Туда, где еще вчера жили ногайцы или адыги, заселяли казаков. [С-BLOCK]

Главнокомандующий отдельного кавказского корпуса князь Александр Иванович Барятинский писал в докладах, что занятие горной местности казаками — единственная мера для утверждения российской власти на западном Кавказе. Таким образом, в конце войны власти Российской империи стало поддерживать и даже пропагандировать отъезд магометанского населения к османам.

Эту идею поддерживали отнюдь не все. Например один из авторов «Сборника сведений о кавказских горцах» (серия книг и трудов, которые публиковались с 1868 по 1881 годы) писал, что эпидемия отъезда горцев к османам то и дело усиливается, но «надеемся, излечится…». А военный историк Ростислав Андреевич Фадеев вспоминал, что Россия , потворствуя отъезду населения за ее пределы, теряет рабочие руки, которые принадлежат трудолюбивым, людям.

Роль Османской империи

Османское правительство со своей стороны всячески поддерживало мухаджирство, принимая большой поток беженцев и обещая прибывающим мусульманам земельные наделы, освобождение от налогов и воинской повинности на шесть лет. Самым бедным семьям обещали подъемные. В 1957 году потоки мигрантов так возросли, что османам пришлось принять «Кодекс переселенцев» — документ, который закреплял льготы, а в 1960 году была создана Комиссия по вопросам беженцев.

Увы, не все добирались до вожделенных земельных наделов. Многих обманывали, а некоторые голодали и погибали в пути от безденежья и болезней.

Сколько же людей уехало в те годы?

Сам генерал Ермолов докладывал властям, что к османам эмигрировали 350 000 горцев. Советский ученый Владимир Кубазан подсчитал, что только с 1863 по1864 год к османам из Кубанской области уехало 398 000 абазинов, адыгов и ногайцев.

А востоковед и археолог Адольф Берже оценивал эмиграцию мусульман в 500 000 человек, Согласно его данным, с 1859 по 1865 год с Кавказа к османам эмигрировало 385 000 адыгов, в том числе 166 000 шапсугов, 75 000 убыхов, 45 000 натухайцев, 30 000 абазинцев, 27 000 абадзехов, 15 000 тимергоевцев, мохошевцев и егерукаевцев, 12 000 джигатов, 11 000 бжедугов, 4 000 бесленеевцев. Кроме этого, уехали 31 000 прикубанских ногайцев, 23 000 чеченцев, 17 000 кабардинцев. Эти данные не учитывали тех кавказцев, которые бежали позднее, и тех, кто уезжал без регистрации.