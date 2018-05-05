Сколько во время Кавказской войны уехало горцев в Османскую империю 

Кавказская война девятнадцатого столетия, продлившаяся почти полвека, вызвала отъезд коренного населения в Османскую империю — так называемое мухаджирство, то есть выезд мусульман из недружественного окружения в мусульманскую страну. Процесс этот был болезненным для кавказских народов и вызвал долгий демографический спад.
Точное количество горского населения, проживавшего в те годы на Северном Кавказе, назвать сложно. Переписи горцы всячески сопротивлялись, считая, что это не нужно и даже вредно. А если не было возможности сопротивляться — обманывали, завышая или занижая цифры. Поэтому все цифры, которые приводились в докладах русских чиновников, брались примерно, «на глазок». Об этом в своих «Воспоминаниях кавказского офицера» писал барон Федор Торнау. [С-BLOCK]
Согласно официальным данным, опубликованным в «Истории народов Северного Кавказа» (издательство «Наука», 1988 год), в 1831 году на Кавказе проживало 16 000 в осетин. По неточным данным за 1840 год проживало 38 000 ингушей и 138 000 чеченцев. Согласно данным пятидесятых годов адыгов проживало больше 50 000, карачаевцев — около 15 000, балкарцев — 9 000. По данным 1860-го года в Дагестане жило почти полмиллиона человек.
В самом конце XVII века на Северном Кавказе разразилась эпидемия чумы, которая унесла много жизней. Но сколько именно — доподлинно неизвестно. Историки указывают, что на убыль населения также влияли междоусобные войны и продажа людей в рабство.
Отношение Российской империи
В правительстве Российской империи относились к массовому переселению мусульман (мухаджирству) по-разному. При правлении императоров Александра I и Николая I — отрицательно. По-видимому, в это время еще была жива надежда, что воинственные горцы смирятся. О фактах исхода магометан докладывали на самый верх, и власти пытались предотвратить такие случаи. Но после прихода к власти императора Александра III политика в отношении мухаджирства горцев изменилась.
Русские власти способствовали эмиграции горцев, были случаи откровенного притеснения местных, переселение их из горных районов на равнины, стеснение в земельных наделах. Туда, где еще вчера жили ногайцы или адыги, заселяли казаков. [С-BLOCK]
Главнокомандующий отдельного кавказского корпуса князь Александр Иванович Барятинский писал в докладах, что занятие горной местности казаками — единственная мера для утверждения российской власти на западном Кавказе. Таким образом, в конце войны власти Российской империи стало поддерживать и даже пропагандировать отъезд магометанского населения к османам.
Эту идею поддерживали отнюдь не все. Например один из авторов «Сборника сведений о кавказских горцах» (серия книг и трудов, которые публиковались с 1868 по 1881 годы) писал, что эпидемия отъезда горцев к османам то и дело усиливается, но «надеемся, излечится…». А военный историк Ростислав Андреевич Фадеев вспоминал, что Россия, потворствуя отъезду населения за ее пределы, теряет рабочие руки, которые принадлежат трудолюбивым, людям.
Роль Османской империи
Османское правительство со своей стороны всячески поддерживало мухаджирство, принимая большой поток беженцев и обещая прибывающим мусульманам земельные наделы, освобождение от налогов и воинской повинности на шесть лет. Самым бедным семьям обещали подъемные. В 1957 году потоки мигрантов так возросли, что османам пришлось принять «Кодекс переселенцев» — документ, который закреплял льготы, а в 1960 году была создана Комиссия по вопросам беженцев.
Увы, не все добирались до вожделенных земельных наделов. Многих обманывали, а некоторые голодали и погибали в пути от безденежья и болезней.
Сколько же людей уехало в те годы?
Сам генерал Ермолов докладывал властям, что к османам эмигрировали 350 000 горцев. Советский ученый Владимир Кубазан подсчитал, что только с 1863 по1864 год к османам из Кубанской области уехало 398 000 абазинов, адыгов и ногайцев.
А востоковед и археолог Адольф Берже оценивал эмиграцию мусульман в 500 000 человек, Согласно его данным, с 1859 по 1865 год с Кавказа к османам эмигрировало 385 000 адыгов, в том числе 166 000 шапсугов, 75 000 убыхов, 45 000 натухайцев, 30 000 абазинцев, 27 000 абадзехов, 15 000 тимергоевцев, мохошевцев и егерукаевцев, 12 000 джигатов, 11 000 бжедугов, 4 000 бесленеевцев. Кроме этого, уехали 31 000 прикубанских ногайцев, 23 000 чеченцев, 17 000 кабардинцев. Эти данные не учитывали тех кавказцев, которые бежали позднее, и тех, кто уезжал без регистрации.
Так что, мухаджирство во время Кавказской войны оказалось самым значительным оттоком населения с Северного Кавказа, которое оказало негативное воздействие на народы и надолго затормозило рост населения в Северокавказском регионе. А потомки мухаджир до сих пор живут в некоторых провинциях Турции и в странах Ближнего Востока.