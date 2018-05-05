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Жээнбеков назвал защиту конституционных прав одним из приоритетов
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Жээнбеков назвал защиту конституционных прав одним из приоритетов 

Мир24 22 минуты назад
Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков заявил, что защита конституционных прав человека должна стать одним из приоритетных задач страны, сообщает пресс-служба главы государства. Он поздравил кыргызстанцев с Днем Конституции.
«Кыргызстан строит правовое государство. В нашей стране закон должен быть превыше всего и служить одинаково для всех — и для рядового гражданина, и для главы государства. Страна, где непоколебимо сохраняются права и свобода человека, общечеловеческие ценности, обеспечивается уважение его достоинства, имеет прекрасное будущее», — сказал он.
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