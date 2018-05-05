Жээнбеков назвал защиту конституционных прав одним из приоритетов

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков заявил, что защита конституционных прав человека должна стать одним из приоритетных задач страны, сообщает пресс-служба главы государства. Он поздравил кыргызстанцев с Днем Конституции.

«Кыргызстан строит правовое государство. В нашей стране закон должен быть превыше всего и служить одинаково для всех — и для рядового гражданина, и для главы государства. Страна, где непоколебимо сохраняются права и свобода человека, общечеловеческие ценности, обеспечивается уважение его достоинства, имеет прекрасное будущее», — сказал он.

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