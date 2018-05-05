«Призрачную» платформу для инвалидов предлагают вызвать в ростовском переходе

О «доступной среде» в подземном переходе на центральном рынке Ростова-на-Дону говорить даже не приходится. Ростовские чиновники, которые широко «рекламируют» эту программу о таких местах как центральный рынок стараются умалчивать. Не так давно здесь появилась наклейка с номером телефона по которому якобы можно вызвать оператора платформы. Однако на самом деле в подземном переходе отсутствуют какие-либо подъемные механизмы. Непонятно откуда сотрудник перехода возьмет эту платформу непонятно. Переходы, где есть удобная «змейка» для подъёма и спуска — роскошь. Впрочем, даже тут удачливому колясочнику ещё нужно протиснуться сквозь поток пешеходов, которые не всегда рады уступить дорогу.