Ещё
«Призрачную» платформу для инвалидов предлагают вызвать в ростовском переходе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Призрачную» платформу для инвалидов предлагают вызвать в ростовском переходе 

Ростовские Вести 43 минуты назад
Фото: Ростовские Вести
О «доступной среде» в подземном переходе на центральном рынке Ростова-на-Дону говорить даже не приходится. Ростовские чиновники, которые широко «рекламируют» эту программу о таких местах как центральный рынок стараются умалчивать. Не так давно здесь появилась наклейка с номером телефона по которому якобы можно вызвать оператора платформы. Однако на самом деле в подземном переходе отсутствуют какие-либо подъемные механизмы. Непонятно откуда сотрудник перехода возьмет эту платформу непонятно. Переходы, где есть удобная «змейка» для подъёма и спуска — роскошь. Впрочем, даже тут удачливому колясочнику ещё нужно протиснуться сквозь поток пешеходов, которые не всегда рады уступить дорогу.
Ростовские Вести: последние новости
Ростовпассажиртранс: на маршруте до нового парка работает только один автобус В Ростове официально открыли новый парк на левом берегу Дона Хвалебный релиз о празднике из будущего разместила мэрия Ростова
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ призвали готовиться к блокаде Керченского пролива356
Израиль сообщил об инциденте с самолетом РФ157
Американцы нанесли новые авиаудары по Сирии255
Певица погибла во время отдыха41
Россиян предупредили об аномальной жаре11
Видео
03:55
Киркоров ответил недоброжелателям
Шоу-бизнес
01:12
Переговоры Китая и США провалились
Экономика
00:32
Украина выступила с требованием к РФ по задержанному судну
Украина В мире
На Гавайях объявлена эвакуация из-за извержения вулкана
Катастрофы Происшествия
00:32
Украина направила России ноту
Украина В мире
01:28
МЧС предупредило москвичей о ветре
Новости Москвы Общество
03:20
Макаревич оправдался за «бегство» из РФ
Шоу-бизнес
01:12
Пекин уступает под напором Трампа
Экономика Статьи
01:16
Стали известны подробности смерти Сакина
Шоу-бизнес
01:47
«Белые каски» больше не нужны Западу
Ближний Восток Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение