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На сайте Минобороны появился раздел с инфографикой Парада Победы
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На сайте Минобороны появился раздел с инфографикой Парада Победы 

РИА Новости 24 минуты назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Министерство обороны РФ открыло на своем сайте мультимедийный раздел, где представлена инфографика Парада Победы, сообщила пресс-служба ведомства.
"В преддверии 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на интернет-портале Минобороны России представлена инфографика Парада Победы 9 мая 2018 года на Красной Площади в Москве с подробной информацией о составе пеших парадных расчетов, механизированной колонны и парадного строя авиации", — говорится в сообщении.
В нем поясняется, что раздел открывает подробная схема построения 40 пеших парадных расчетов — участников парада. Кроме этого, представлена информация о порядке прохождения механизированной колонны в виде схемы и технике, участвующей в параде. Так, пользователи смогут посмотреть данные о новинках парада этого года, в числе которых боевая машина поддержки танков «Терминатор», специальные робототехнические комплексы «Уран-6» и «Уран-9», беспилотные летательные аппараты «Корсар» и «Катран».
Отмечается, что отдельное место занимает подробная схема, посвященная авиационной части парада. «Представленный в разделе интерактивный „авиационный куб“ позволяет ознакомиться с основными тактико-техническими характеристиками каждой крылатой и винтокрылой машины», — добавляется в сообщении.
По данным ведомства, в разделе также размещена информация о новых участниках воздушной части парада, среди них истребители МиГ-31К с гиперзвуковым авиационным ракетным комплексом «Кинжал» и новейшие отечественные авиационные комплексы Су-57.
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