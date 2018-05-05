Футбольная лотерея: ростовчан просят подарить животным зоопарка мячи в обмен на призы

Сегодня, 5 мая, в зоосаде донской столицы стартует акция «Подари зверятам мяч — выиграй приз». Она продлится до 9 мая. В зоопарке сообщили, что зверята по-своему готовятся к предстоящему мундиалю, а горожане могут помочь им в этом.

— Для участия в акции посетителям нужно принести новый футбольный мяч и заполнить анкету на входе в зоопарк. 9 мая на мероприятии в зоопарке будут размещены на подносе все анкеты и случайным образом определены 7 посетителей, которые получат подарки от зоопарка, — прокомментировали в пресс-службе зоопарка.

Если кто-то из участников акции не сможет присутствовать на мероприятии, сотрудники зоопарка свяжутся с ними и передадут презенты. Для победителей приготовили такие подарки и призы: годовой именной абонемент для семьи в зоопарк (три члена семьи); бесплатная фотосессия в зоопарке и 5 юбилейных книг о зоопарке.